„Kwestia uproszczenia podatków, kwestie dotyczące aborcji, kwestia uruchomienia rynku mieszkaniowego, czyli kredyt 0 proc. i kwestia, chociażby, ‘babciowego’”- wymieniał Jan Grabiec, rzecznik PO w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, pytany o plan na pierwsze sto dni rządów Platformy Obywatelskiej, jeżeli wygra jesienne wybory. Gość RMF FM dodał, że wyborcy przede wszystkim dążą do pozbycia się obecnej władzy.

Jan Grabiec / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że zostało zawarte porozumienie ws. tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. Paweł Balinowski zapytał swojego gościa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, czy oznacza to koniec tego konfliktu. Ta sytuacja pokazuje, jak wielką katastrofę wywołał rząd rok temu. Takie porozumienie trzeba było zawrzeć rok temu, w czerwcu - mówił Jan Grabiec. Dodał, że za trzy miesiące ruszą żniwa, po których pojawią się dodatkowe dziesiątki milionów ton zboża. Nie wiadomo, gdzie je przechowywać. Ani państwowe elewatory, ani prywatnych firm, ani pomieszczenia, którymi dysponują rolnicy, nie pozwalają na to, żeby to zboże zgromadzić. Jeśli nie zdąża go uprzątnąć, to co? Będą palić tym polskim zbożem? - pytał retorycznie Grabiec.

Grabiec: Przygotowujemy plan na pierwsze sto dni rządów

Paweł Balinowski zapytał też Jana Grabca, jakie będą pierwsze decyzje Platformy Obywatelskiej po wygranych jesiennych wyborach. Kwestia uproszczenia podatków, co pewnie nie dokona się w ciągu tygodnia czy dwóch, ale jest niezbędne. Kwestie dotyczące aborcji, jest skandalem, że takie przepisy obowiązują dzisiaj w Polsce. Kwestia uruchomienia rynku mieszkaniowego, czyli kredyt 0 proc. i kwestia, chociażby, "babciowego" - zadeklarował rzecznik PO w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Grabiec dodał, że wiele projektów ustaw już zostało złożonych, ale czekają na lepsze czasy. Przekonywał również, że systematycznie będą ogłaszane kolejne punkty programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Program wyborczy będzie dostępny w internecie na pewno przed finałem kampanii. Pojawią się w nim rozwiązania dotyczące właściwie każdej dziedziny życia - mówił gość Pawła Balinowskiego.

"Chcemy całej opozycji na marszu 4 czerwca"

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM został zapytany, czy prawdą jest, że PO nie chce innych partii opozycyjnych na swoim marszu "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu" zaplanowanym na 4 czerwca. Chcemy całej opozycji, sympatyków wszystkich partii opozycyjnych i tych, którzy nie mają jeszcze określonych preferencji wyborczych. Mówiłem o tym, że marsz organizuje Platforma Obywatelska. Każdy może wziąć udział w tym marszu - wyjaśniał Jan Grabiec, dodał, że ma nadzieję, że podczas marszu wystąpi Donald Tusk.