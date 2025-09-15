W jaki sposób skutecznie ostrzegać ludzi w sytuacji, w której nikt nie zna alarmów i nie wie, jak się zachować, gdy rozbrzmiewają? Czy w ogóle mamy gdzie się schronić? A może przespaliśmy trzy lata wojny w Ukrainie, jeśli chodzi o obronę cywilną? Czy w ogóle wyremontowaliśmy posiadane schrony? Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Grzegorz Sroczyński zapyta też o wnioski wyciągnięte po zeszłorocznej powodzi. Czy państwo zdało egzamin, wszystko zostało zrobione, jak należy?

Zapytamy też to, czy nie mamy już problemu z naborem do służb mundurowych i co z tymi systemami antydronowymi? Da się je szybko implementować?

Porozmawiamy też o zamkniętej granicy z Białorusią.

