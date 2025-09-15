Podczas tegorocznej gali Emmy nie tylko nagrody i kreacje przyciągały uwagę. Wielu znanych aktorów i aktorek wykorzystało swoje wystąpienia oraz obecność na czerwonym dywanie, by zaapelować o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wśród nich znalazła się m.in. Hannah Einbinder, która nie szczędziła mocnych słów pod adresem władz USA.

/ allison dinner / PAP/EPA

Tegoroczna gala Emmy stała się platformą nie tylko dla świętowania osiągnięć telewizyjnych, ale także dla wyrażenia sprzeciwu wobec trwającego konfliktu w Strefie Gazy. Aktorka Hannah Einbinder, znana z serialu "Hacks", odbierając statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w komedii, wyraziła solidarność z Palestyńczykami.

Mocne wystąpienie Einbinder

W swoim przemówieniu podkreśliła, że jako osoba żydowska czuje obowiązek odróżniania Żydów od państwa Izrael, zwracając uwagę na złożoność tożsamości i polityki. Nasza religia i kultura są odrębne od etniczno-nacjonalistycznego stanowiska - wyjaśniła aktorka.

Na koniec wystąpienia Einbinder powiedziała: J***ć ICE, wolna Palestyna. Dziękuję. ICE to U.S. Immigration and Customs Enforcement, czyli amerykański Urząd Celno-Imiracyjny.

Symboliczne gesty na czerwonym dywanie

Nie tylko słowa, ale i gesty miały znaczenie podczas gali. Wielu artystów, w tym Einbinder, Aimee Lou Wall, Natasha Rothwell, Ruth Negga i Chris Perfetti, pojawiło się z czerwoną przypinką Artists4Ceasefire, która wzywa do natychmiastowej deeskalacji i zawieszenia broni w Gazie i Izraelu. Hiszpański aktor Javier Bardem postawił na wyrazisty symbol solidarności - na czerwonym dywanie miał na sobie tradycyjną keffiję (tradycyjne arabskie nakrycie głowy), a w rozmowie z mediami podkreślił, że nie zamierza współpracować z osobami czy firmami, które nie potępiają przemocy wobec cywilów.

W ostatnim czasie coraz więcej osób z branży filmowej nawołuje do bojkotu izraelskich instytucji filmowych. Hannah Einbinder oraz Javier Bardem dołączyli do tysięcy filmowców, którzy zadeklarowali, że nie będą współpracować z organizacjami powiązanymi z izraelskim rządem. Jak podkreśliła Einbinder, bojkot nie dotyczy osób indywidualnych, lecz instytucji, które - jej zdaniem - są współwinne tragedii cywilów w Gazie.

Artists4Ceasefire - głos na rzecz pokoju

Czerwona przypinka Artists4Ceasefire stała się w ostatnich miesiącach symbolem sprzeciwu wobec przemocy i apelem o pokój. Organizacja podkreśla, że jej celem jest nagłośnienie globalnego apelu o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników oraz natychmiastowe dostarczenie pomocy humanitarnej cywilom w Gazie. Artyści, którzy noszą przypinki, chcą wykorzystać swoje platformy, by przypominać o wartości ludzkiego życia i potrzebie dialogu.