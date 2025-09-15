Podczas tegorocznej gali Emmy nie tylko nagrody i kreacje przyciągały uwagę. Wielu znanych aktorów i aktorek wykorzystało swoje wystąpienia oraz obecność na czerwonym dywanie, by zaapelować o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wśród nich znalazła się m.in. Hannah Einbinder, która nie szczędziła mocnych słów pod adresem władz USA.
Tegoroczna gala Emmy stała się platformą nie tylko dla świętowania osiągnięć telewizyjnych, ale także dla wyrażenia sprzeciwu wobec trwającego konfliktu w Strefie Gazy. Aktorka Hannah Einbinder, znana z serialu "Hacks", odbierając statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w komedii, wyraziła solidarność z Palestyńczykami.
W swoim przemówieniu podkreśliła, że jako osoba żydowska czuje obowiązek odróżniania Żydów od państwa Izrael, zwracając uwagę na złożoność tożsamości i polityki. Nasza religia i kultura są odrębne od etniczno-nacjonalistycznego stanowiska - wyjaśniła aktorka.
Na koniec wystąpienia Einbinder powiedziała: J***ć ICE, wolna Palestyna. Dziękuję. ICE to U.S. Immigration and Customs Enforcement, czyli amerykański Urząd Celno-Imiracyjny.
Nie tylko słowa, ale i gesty miały znaczenie podczas gali. Wielu artystów, w tym Einbinder, Aimee Lou Wall, Natasha Rothwell, Ruth Negga i Chris Perfetti, pojawiło się z czerwoną przypinką Artists4Ceasefire, która wzywa do natychmiastowej deeskalacji i zawieszenia broni w Gazie i Izraelu. Hiszpański aktor Javier Bardem postawił na wyrazisty symbol solidarności - na czerwonym dywanie miał na sobie tradycyjną keffiję (tradycyjne arabskie nakrycie głowy), a w rozmowie z mediami podkreślił, że nie zamierza współpracować z osobami czy firmami, które nie potępiają przemocy wobec cywilów.
W ostatnim czasie coraz więcej osób z branży filmowej nawołuje do bojkotu izraelskich instytucji filmowych. Hannah Einbinder oraz Javier Bardem dołączyli do tysięcy filmowców, którzy zadeklarowali, że nie będą współpracować z organizacjami powiązanymi z izraelskim rządem. Jak podkreśliła Einbinder, bojkot nie dotyczy osób indywidualnych, lecz instytucji, które - jej zdaniem - są współwinne tragedii cywilów w Gazie.
Czerwona przypinka Artists4Ceasefire stała się w ostatnich miesiącach symbolem sprzeciwu wobec przemocy i apelem o pokój. Organizacja podkreśla, że jej celem jest nagłośnienie globalnego apelu o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników oraz natychmiastowe dostarczenie pomocy humanitarnej cywilom w Gazie. Artyści, którzy noszą przypinki, chcą wykorzystać swoje platformy, by przypominać o wartości ludzkiego życia i potrzebie dialogu.