Poseł Nowej Lewicy odniósł się także do nowego programu PiS-u "Przyjazne osiedle". Z kilkoma osobami rozmawiałem, które mieszkają na blokowiskach. Powiedzieli mi: "Co oni chcą mi dać? Przecież ja żyję w ocieplonym bloku i mam nową windę. To znaczy co, chcą przyjść i wybudować garaże na tej przestrzeni zielonej, gdzie my odpoczywamy, gdzie są ławeczki, drzewa, które mają po 50 lat, chcą je wyciąć?" To są reakcje - mówił.

"PO sama nie odsunie PiS-u od władzy"

Gdula powiedział, że jego zdaniem październikowe wybory wygra opozycja. Mówię to też po tym, jak rozmawiam z ludźmi na ulicy. PiS może będzie pierwszy, ale nie będzie miał większości. Konfederacja traci w sondażach, każdy nowy sondaż przynosi straty. Ja też widziałem np. jak Konfederaci zbierali podpisy na ulicach w Krakowie. Mało osób do nich podchodziło - zauważył.

Marek Tejchman nawiązał także do ostatniego sondażu Kantar. Wynika z niego, że Lewica może liczyć na 6 proc. głosów. Ten Kantar daje konsekwentnie bardzo niskie wyniki Lewicy, bardzo wysokie wyniki PO. Ale są też sondaże IBRiS-u, które dają nam pod 10 proc. Sondaże są bardzo zróżnicowane - powiedział.

Dziś pan mi powiedział na ulicy: "Umówiłem się z żoną, że ona głosuje na KO, a ja na Lewicę, bo musi być silna cała opozycja. Taki mamy podział w rodzinie". Ja liczę, że ludzie będą myśleć w taki sposób. PO sama nie odsunie PiS-u od władzy. Potrzebne są inne partie opozycyjne. Też ten spór pomiędzy PiS-em a PO dla części Polaków jest trudny do zniesienia, ja też to słyszę na ulicy - zaznaczył.

Ten spór między PiS-em a PO jest dla wielu osób zrozumiały, atrakcyjny i mobilizujący. Ale nie dla wszystkich. To jest coś, co jest dla nas istotne. Kiedy ja rozmawiam z ludźmi na ulicy, to oni rzeczywiście mówią: "kiedy wreszcie skończą się awantury, kiedy wreszcie skończą te spory. Powinniśmy wrócić, zacząć racjonalnie rozmawiać przy stole" - powiedział Gdula.

Gość RMF FM odniósł się także do hasła wyborczego PiS-u "Bezpieczna przyszłość Polaków". To jest moim zdaniem najśmieszniejsze, najbardziej niedopasowane hasło do kampanii chyba od 1989 roku. Rakieta w Przewodowie, mur, który przecieka - 10 proc. - jak podaje straż graniczna - ludzi, którzy się starają przekroczyć płot, udaje im się to, śmigłowce nad Białowieżą, komendant, który wysadził swoją łazienkę za pomocą granatnika. To są ludzie, którzy cały czas szefują organom bezpieczeństwa. I tutaj PiS moim zdaniem nie ma się czym pochwalić - dodał.

"Lewica jest za aborcją do 12. tygodnia"

To jest jej stanowisko jako osoby i kandydatki na listach Lewicy. Są różne stanowiska wobec aborcji. Jej perspektywa jest zgodna z tym, jak wygląda model kanadyjski, jeżeli chodzi o aborcję. Lewica ma w programie zapisaną aborcję do 12. tygodnia i to jest stanowisko partii - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Maciej Gdula, pytany o słowa Jany Szostak, że aborcja powinna być dostępna przez całą ciążę kobiety.