Tragedia na DK94 w Sosnowcu. Na wiadukcie doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety.
- Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do zdarzenia doszło przed godz. 5:00 w sobotę na wiadukcie drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu.
Śląska policja przekazała, że doszło tam do śmiertelnego potrącenia kobiety.
Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Funkcjonariusze poinformowali, że jeden pas ruchu w stronę Katowic, na wysokości elektrociepłowni, jest nieprzejezdny.
"Prosimy o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowano.