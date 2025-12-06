Tragedia na DK94 w Sosnowcu. Na wiadukcie doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed godz. 5:00 w sobotę na wiadukcie drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu.

Śląska policja przekazała, że doszło tam do śmiertelnego potrącenia kobiety.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Funkcjonariusze poinformowali, że jeden pas ruchu w stronę Katowic, na wysokości elektrociepłowni, jest nieprzejezdny.

"Prosimy o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowano.