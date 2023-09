W sobotę o wschodzie słońca rozpocznie się coroczne liczenie żurawi w Poleskim Parku Narodowym (Lubelskie). “Pożegnanie żurawi" potrwa przez cały weekend. Obecnie w okolicach Bagna Bubnów zgromadziło się już ok. 800 tych ptaków, które przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów.

Podleśniczy Sławomir Wróbel z Poleskiego Parku Narodowego przekazał w rozmowie z PAP, że od dwóch tygodni żurawie zaczęły się gromadzić masowo w okolicach Bagna Bubnów. Czasem można zobaczyć na żywo nawet 800 sztuk, ale w szczytowym momencie będzie ich do ok. 2-3 tys. - zapowiedział.



Jak oszacował, na pierwsze odloty żurawi trzeba będzie poczekać jeszcze ze trzy tygodnie. Jeśli jesień będzie się ociągać, to żurawie wcale nie będą się tak spieszyły do odlotu. Poza tym nie do końca udają się już do Afryki, ale bliżej, np. na południe i zachód Europy - wyjaśnił ekspert.

Obecnie u żurawi trwa okres intensywnego żerowania, aby nabrać siły i energii przed jesiennym odlotem. Dlatego każdego dnia, nad ranem rozlatują się na okoliczne łąki i ścierniska, a ich ulubionym miejscem są pola ze świeżo skoszoną kukurydzą. Po całym dniu wracają wieczorem na odpoczynek w okolice rozlewiska. Najlepiej je można podglądać jednak rano przed godz. 5 ze stanowiska obserwacyjnego przy ścieżce dydaktycznej Czahary w Zastawiu - podpowiedział Wróbel.

Liczenie żurawi, warsztaty i piknik ekologiczny

W najbliższy weekend w Poleskim Parku Narodowym odbędzie się "Pożegnanie żurawi". Razem z przewodnikiem będzie można wybrać się o świcie i o zmierzchu na liczenie żurawi. Zbiórka uczestników przy wieży widokowej w Zastawiu.



W sobotnim programie przewidziano również spacery ścieżkami dydaktycznymi, wypuszczanie małych żółwi błotnych, czy wykłady poświęcone m.in. żurawiom, pszczołom, żółwiom błotnym. Chętni będą mogli wziąć udział np. w warsztatach z wyrobu masła oraz podpłomyków. Na niedzielę zaplanowano piknik ekologiczny w Urszulinie, gdzie przewidziano występy zespołów artystycznych, konkursy i animacje dla najmłodszych, zajęcia edukacyjne, a także konkurs kulinarny na danie z żurawiną, pokaz rękodzieła i sztuki ludowej z motywem żurawi.

Żurawie w Polsce

Żuraw jest najwyższym ptakiem w Polsce, może osiągnąć ok. 1,2 m. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi do 2,4 m. Waży od 4 do 6 kg. Charakterystyczny klangor żurawi powstaje dzięki zapętlonej tchawicy, dzięki czemu słychać go już z kilku kilometrów.



Żuraw jest symbolem Poleskiego Parku Narodowego.