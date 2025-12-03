Rosyjska gospodarka się nie sypie, ale ma wiele problemów. Putin ma mniej możliwości, by finansować wydatki budżetu – przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Iwona Wiśniewska, główna specjalistka w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Analityk wskazała, że rosyjskie rezerwy rządowe praktycznie się skończyły. Mówiła też, że Rosjanie wierzą, że zmiana rządu w Kijowie na bardziej prorosyjski jest możliwa, ale jej zdaniem to nierealne.

Iwona Wiśniewska mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o problemach rosyjskiej gospodarki.

Po pierwsze, nie ma już za bardzo z czego brać. Rezerwy rządowe się praktycznie wykończyły, natomiast dalsze przerzucanie kosztów na biznes i społeczeństwo (...) już nie działa - stwierdziła analityk z OSW. W tym roku był podniesiony po raz kolejny podatek od korporacji. To nie przyniosło dodatkowych zysków, ponieważ nastąpiło spowolnienie gospodarcze - dodała.

Wiśniewska powiedziała, że pogarszanie się sytuacji finansowej Rosjan postępuje stopniowo i w grupach. W najtrudniejszej sytuacji są emeryci i rodziny z dziećmi, zwłaszcza jeśli mąż nie poszedł na front.

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM zacytował doniesienia dot. rosnących problemów w rosyjskim systemie bankowo-finansowym - część ludzi i firm nie spłaca kredytów. Jego gość wskazała, że to problem nie tylko dla systemu bankowego, ale i państwa, które zadłuża się, aby spłacać poprzednie kredyty.

Iwona Wiśniewska uważa, że w obecnej sytuacji rozważania na temat przestawienia rosyjskiej gospodarki z torów wojennych jest absurdalne, ponieważ "na razie Putin nie zamierza skończyć wojny" i nawet w czasie ewentualnej pauzy, będzie się dozbrajał.

