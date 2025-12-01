"Służba zdrowia nie służy do nawalanki politycznej" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Polityk wskazywał, że Ministerstwo Zdrowia, szukając możliwych oszczędności, myśli np. o likwidacji programu "Dobry Posiłek w Szpitalu". W jego opinii powrót do limitowania świadczeń u lekarzy specjalistów doprowadzi m.in. do zwiększenia kolejek u lekarzy rodzinnych. Cieszyński zaprzeczył, że razem z Mateuszem Morawieckim zamierzają opuścić PiS.

Powrót do limitowania świadczeń u lekarzy specjalistów. Cieszyński: Pójście na skróty Marcin Suchmiel / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Powrót do limitowania świadczeń u lekarzy specjalistów. Cieszyński: Pójście na skróty

Janusz Cieszyński komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM sytuację w polskiej służbie zdrowia.

Odniósł się m.in. do tego, że Ministerstwo Zdrowia, w propozycji oszczędnościowej złożonej resortowi finansów, rozważa likwidację programu "Dobry Posiłek w Szpitalu". Miałoby to przynieść 900 mln zł oszczędności.

Najpierw wprowadziliśmy ten program dla kobiet w ciąży i po porodzie. Był pilotaż, wyniki pilotażu były bardzo dobre. Program spodobał się pacjentom i były dobre wyniki zdrowotne. (...) Nawet dyrektorzy szpitali, którzy są jasno związani z naszymi oponentami, to mówią - powiedział Cieszyński, przypominając, że to jego partia wprowadziła ów program.

Innym pomysłem oszczędnościowym jest powrót do limitowania świadczeń u lekarzy specjalistów (PiS zniósł limitowanie w 2021 r.). Nielimitowane mają być jedynie porady pierwszorazowe.

Oni idą na łatwiznę i mówią tak: pierwszorazowe będą bez limitu, a wszystkie kolejne będą limitowane (...). Do czego to doprowadzi? Po pierwsze do tego, że pacjenci, którzy naprawdę tego potrzebują, będą w gorszej sytuacji, bo przychodnia będzie patrzyła, że: "Ja nie wiem, czy fundusz mi za to zapłaci", a po drugie dojdzie do sytuacji, w której pacjenci będą wracali do swoich lekarzy rodzinnych, tylko po to, żeby dostać skierowanie, żeby mieć kolejną poradę pierwszorazową, czym wygenerujemy jeszcze kolejki u lekarzy rodzinnych - stwierdził gość Grzegorza Sroczyńskiego.

Ograniczenie zarobków lekarzy

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM przypomniał, że rząd planuje również ograniczyć zarobki lekarzy i obniżyć niezwykle wysokie wyceny niektórych zabiegów.

Są w tym pakiecie (propozycji ministerstwa zdrowia - red.) rozwiązania, które należy pochwalić. Doprowadzą do tego, że kominy płacowe zostaną obcięte - przyznał Janusz Cieszyński.

Największą patologią systemu ochrony zdrowia jest to, że żeby skrócić kolejkę do specjalisty, trzeba pójść do niego prywatnie - uważa były wiceminister zdrowia.

Janusz Cieszyński o szukaniu oszczędności w służbie zdrowia / Marcin Suchmiel/RMF FM/Shutterstock /

Sytuacja wewnętrzna w PiS

Nie - odpowiedział Janusz Cieszyński, pytany, czy to prawda, że razem z Mateuszem Morawieckim planuje opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości i założenie własnej partii.

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM spytał, dlaczego Mateusz Morawiecki nie znalazł się w zespołach PiS-u pracujących nad nowym programem partii?

To było niedopatrzenie i zostało usunięte. (...) Zostały już te zespoły uzupełnione według mojej wiedzy - odpowiedział gość RMF FM.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video