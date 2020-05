„To jest dość zaskakująca sytuacja, że ta ustawa, którą w piątek podpisał prezydent ląduje w koszu i okazuje się zupełnie nieprzydatna do niczego” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży, bo chyba limit kryzysów wyborczych mamy wyczerpany na całą dekadę” – stwierdził gość Marcina Zaborskiego.

Odpowiedział też na pytanie, czy jest możliwe, że w wyborach prezydenckich pojawi się jakiś nowy kandydat. Wydaje mi się, że to jest zupełnie nierealnie, zwłaszcza że dość dobrze widać, jaki jest układ: Mamy jednego kandydata, który się broni i ma mocną pozycję lidera i dwóch ścigających się kandydatów, których notowania idą do góry i którzy mieliby szansę, żeby go pokonać. Nie bardzo widać tutaj jakiegokolwiek sensu, żeby tutaj pojawiał się dodatkowy kandydat - ocenił naukowiec.

Mi też się wydawało przed paroma miesiącami, że Szymon Hołownia zatrzyma się na 10 procentach, na miejscu, które ja nazywam "TUP - Tymczasowe Ugrupowanie Protestu", które co pewien czas robią polscy wyborcy, robią tupnięcie, że coś im się tutaj nie podoba. Dzisiaj się wiele zmieniło, dlatego że pandemia trochę to zresetowała. Te silniejsze światła w kampanii obnażyły słabości Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ci wyborcy, którzy wcześniej na nią głosowali, zaczęli się rozglądać, część odpowiadała, że nie będzie głosować i tak powstał drobny efekt kuli śniegowej i w tym momencie dwóch kandydatów zyskuje impet - zaznaczył.

Wydaje się, że walka będzie wyrównana, zobaczymy kto zrobi więcej błędów. Doświadczenia wielu wyborów pokazały nam, że nigdy przewaga nie jest tak duża, żeby nie dało się jej zmarnować i nigdy nie jest tak, że jak ktoś jest bardzo pewny zwycięstwa, to mu to nie przeszkadza. Wydaje się, że te wybory będą bardzo wyrównane i będziemy obserwować ciekawe pojedynki - powiedział profesor.

Skomentował także spadające poparcie dla kandydata Lewicy - Roberta Biedronia. Tak to jest, jak ktoś kandyduje nie po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby wyborcy mieli na kogo głosować. Wybory się zorientowali, że to jest kandydat, który nie ma szans na zwycięstwo i to jest jedna ze składowych - zaznaczył gość Marcina Zaborskiego.