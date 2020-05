Liczba nowych przypadków wyniosła we wtorek rano niewiele ponad 30, nie uwzględniając statystyki dotyczącej ognisk zakażeń w kopalniach, a to oznacza, że znoszenie kolejnych obostrzeń jest uzasadnione. To nie tylko oddech dla gospodarki, ale także dla ludzi - stwierdził w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

REKLAMA