Po interwencji dziennikarzy RMF FM Prawo i Sprawiedliwość zmienia projekt ustawy o zasadach przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. Chodzi o osoby, które mogą przed głosowaniem trafić do kwarantanny.

Łukasz Schreiber z PiS, który przedstawiał projekt ustawy o wyborach prezydenckich / Marcin Obara / PAP

Dzięki naszej interwencji osoby przebywające na kwarantannie dostaną więcej czasu na zgłoszenie potrzeby głosowania korespondencyjnego. Bez tej zmiany nawet kilkadziesiąt tysięcy osób straciłoby prawo udziału w wyborach.

Problem dotyczył tego, jak mają głosować osoby w kwarantannie. Projektowana ustawa zakładała, że w nowych wyborach prezydenckich można głosować tradycyjnie idąc do lokalu, albo listownie.

Ludzie, którzy w czasie wyborów byliby objęci kwarantanną, najpóźniej 5 dni przed wyborami, musieliby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego.

Gdy pytaliśmy posłów czy osoby, które trafią do kwarantanny na 4, 3 lub 2 dni wcześniej, będą miały możliwość oddania głosu, to minister Łukasz Schreiber, który odpowiada za projekt ustawy, odpowiedział: To niestety.

Po naszych kolejnych sygnałach PiS zdecydował, że skróci ten termin i zamiast na 5 dni przed głosowaniem, wystarczy, że osoby w kwarantannie zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego na 2 dni przed wyborami. To częściowo rozwiązuje problem ludzi wykluczonych z głosowania.

O czym mówi projekt?

Propozycja PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z projektem klubu PiS kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie, a PKW określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym.