Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister rodziny i polityki społecznej. Z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk porozmawiamy m.in. o zmianach w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy.

Wideo youtube

Czy ministerstwo wprowadzi 7-godzinny dzień pracy dla matek? Jak wygląda pilotaż dot. skróconego czasu pracy? Kiedy stażyści będą wynagradzani za swoją pracę? Dlaczego rośnie bezrobocie? M.in. tego będziemy dowiadywać się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Zapytamy też o sprawy wewnątrz koalicji. Czy to koniec Roberta Biedronia w Lewicy?

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube www.youtube.com/@RMF24Video .







