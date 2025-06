Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie poseł PiS Marcin Ociepa. Porozmawiamy m.in. o expose Donalda Tuska. Czy zgodnie z zapowiedziami premier przywróci kontrolę na granicy z Niemcami? Dlaczego PiS-owi tak trudno przekonać do siebie potencjalnych koalicjantów? Czy obawia się rosnącej konkurencji po tym, jak do Konfederacji Korony Polski Grzegorza Brauna dołączył najpierw poseł PiS Sławomir Zawiślak, a w środę Jacek Wilk?

Byłego wiceszefa MON zapytamy również o dodatkowe pieniądze, które może pozyskać Polska z nowego unijnego programu zbrojeniowego SAFE, mającego wzmocnić europejski przemysł obronny. Jak Marcin Ociepa ocenia tempo rozbudowy Tarczy Wschód? Czy stowarzyszenie OdNowa RP, którego jest prezesem, przekształci się w partię?

