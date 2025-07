Andrzej Duda cieszy się największym zaufaniem Polaków - wynika z lipcowego sondażu CBOS. Ufa mu 53 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 pkt. procentowe względem czerwca. To najwyższy wynik w rankingu zaufania do polityków. Jednocześnie 36 proc. respondentów deklaruje brak zaufania do prezydenta-elekta Karola Nawrockiego.

Andrzej Duda, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Donald Tusk, fot. Paweł Wodzyński, Wojciech Olkuśnik, Adam Burakowski / East News Zobacz również: Tusk wbił szpilkę prezydentowi na zaprzysiężeniu rządu

Spotkanie Nawrockiego z Hołownią. "Bardzo udane" Jak wynika z sondażu CBOS, politykiem najczęściej obdarzanym przez Polaków zaufaniem pozostaje ustępujący prezydent Andrzej Duda (ufa mu 53 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 35 proc.). Na drugim miejscu zestawienia znalazł się prezydent-elekt Karol Nawrocki, któremu ufa 48 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 36 proc. badanych. Nawrocki wyprzedził dotychczasowego wicelidera, Sławomira Mentzena z Konfederacji. Polityk ten zanotował spadek zaufania o 2 pkt proc., do poziomu 45 proc., przy utrzymującym się poziomie nieufności - 33 proc. Na czwartym miejscu rankingu zaufania znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski (44 proc. zaufania; wzrost o 4 pkt proc.) oraz na piątym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (44 proc. zaufania; bez zmian). Obaj politycy mają znaczne wskaźniki nieufności - odpowiednio 33 i 42 proc. Największy wzrost zaufania w lipcowym badaniu zanotował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - o 5 pkt proc. w górę, do poziomu 42 proc. Nie ufa mu 29 proc. badanych. W drugiej części zestawienia znaleźli się m.in. lider Partii Razem Adrian Zandberg (41 proc. zaufania; 24 proc. nieufności), współlider Konfederacji Krzysztof Bosak (40 proc.; 32 proc.), wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (38 proc.; 25 proc.) oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zanotował spadek zaufania o 4 pkt proc., do poziomu 37 proc., przy jednoczesnym wzroście nieufności do 41 proc. Karol Nawrocki wyprzedził Sławomira Mentzena w rankingu zaufania CBOS / Piotr Matusewicz / East News Jarosław Kaczyński z najwyższym poziomem nieufności Zaufaniem 36 proc. badanych cieszą się zarówno były premier Mateusz Morawiecki (48 proc. nieufności), jak i premier Donald Tusk (51 proc. nieufności). Na dalszych pozycjach uplasowali się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński (32 proc. zaufania; 53 proc. nieufności - najwyższy poziom w rankingu), były minister sprawiedliwości Adam Bodnar (31 proc.; 31 proc.) oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc.; 33 proc.). Poniżej 30 proc. zaufania mają m.in. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (29 proc.; 29 proc.), Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej (26 proc.; 52 proc.), Przemysław Czarnek (25 proc.; 47 proc.), Roman Giertych (23 proc.; 51 proc.) oraz Czesław Siekierski (13 proc.; 15 proc.; 54 proc. nieznajomości). W rankingu nieufności liderem pozostaje Jarosław Kaczyński (53 proc.; spadek o 3 pkt proc.), tuż za nim znalazł się Grzegorz Braun (52 proc.; wzrost o 6 pkt proc.). Na trzecim miejscu ex aequo: premier Donald Tusk oraz Roman Giertych - obaj z 51-procentowym wskaźnikiem nieufności. Jarosław Kaczyński / Piotr Nowak / PAP Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 3-13 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie 970 dorosłych mieszkańców Polski. Wykorzystano techniki: wywiad bezpośredni (CAPI) - 65,5 proc., telefoniczny (CATI) - 19,7 proc., oraz internetowy (CAWI) - 14,8 proc. Największe zaufanie społeczne (TOP 10 polityków) Andrzej Duda - 53 proc. zaufania (+3 pkt proc.), 35 proc. nieufności Karol Nawrocki - 48 proc. zaufania (+2 pkt proc.), 36 proc. nieufności Sławomir Mentzen - 45 proc. zaufania (-2 pkt proc.), 33 proc. nieufności Radosław Sikorski - 44 proc. zaufania (+4 pkt proc.), 33 proc. nieufności Rafał Trzaskowski - 44 proc. zaufania (bez zmian), 42 proc. nieufności Władysław Kosiniak-Kamysz - 42 proc. zaufania (+5 pkt proc. - największy wzrost), 29 proc. nieufności (-1 pkt proc.) Adrian Zandberg - 41 proc. zaufania, 24 proc. nieufności Krzysztof Bosak - 40 proc. zaufania, 32 proc. nieufności Magdalena Biejat - 38 proc. zaufania, 25 proc. nieufności Szymon Hołownia - 37 proc. zaufania (-4 pkt proc.), 41 proc. nieufność

Największa nieufność społeczna (TOP 5 polityków)

Jarosław Kaczyński - 53 proc. nieufności (-3 pkt proc.), 32 proc. zaufania Grzegorz Braun - 52 proc. nieufności (+6 pkt proc.), 26 proc. zaufania Donald Tusk - 51 proc. nieufności, 36 proc. zaufania Roman Giertych - 51 proc. nieufności, 23 proc. zaufania Mateusz Morawiecki - 48 proc. nieufności, 36 proc. zaufania