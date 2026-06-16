Od czwartku, 18 czerwca, mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli korzystać z bezpłatnego kąpieliska w Parku Bagry Wielkie. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września, a nad bezpieczeństwem wypoczywających codziennie czuwać będą ratownicy.
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Kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach 10:00–18:00.
Jak podkreślają organizatorzy, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą ratownicy. Dzięki temu każdy może czuć się bezpiecznie podczas letniego relaksu nad wodą.
Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny, a liczba korzystających nie jest limitowana.
W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa strzeżone kąpieliska:
- Plaża Bagry – o długości linii brzegowej 185 metrów, zlokalizowana od strony ul. Koziej (północna część zbiornika).
- Plaża Bagry Wschód – o długości 117 metrów, położona przy ul. Bagrowej (wschodnia część zbiornika).
Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co sprawia, że jest dostępny dla wszystkich użytkowników.
Bagry Wielkie to nie tylko kąpielisko. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, takie jak siłownia plenerowa, piaszczyste boiska sportowe czy wypożyczalnia sprzętu wodnego.
To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek lub spotkanie ze znajomymi.
Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ul. Koziej 30.
Osoby korzystające z komunikacji miejskiej mogą dojechać autobusami nr 127 (przystanek „Bagry”), tramwajami nr 9, 11, 49, 50 i 76 (przystanek „Dworzec Płaszów Estakada”).
Aktualne informacje na temat funkcjonowania kąpielisk można znaleźć na stronie sk.gis.gov.pl.