Od czwartku, 18 czerwca, mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli korzystać z bezpłatnego kąpieliska w Parku Bagry Wielkie. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września, a nad bezpieczeństwem wypoczywających codziennie czuwać będą ratownicy.

Kąpielisko na Bagrach / ABACA / PAP

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Kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach 10:00–18:00.

Jak podkreślają organizatorzy, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą ratownicy. Dzięki temu każdy może czuć się bezpiecznie podczas letniego relaksu nad wodą.

Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny, a liczba korzystających nie jest limitowana.

Dwie plaże do wyboru

W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa strzeżone kąpieliska:

Plaża Bagry – o długości linii brzegowej 185 metrów, zlokalizowana od strony ul. Koziej (północna część zbiornika).

Plaża Bagry Wschód – o długości 117 metrów, położona przy ul. Bagrowej (wschodnia część zbiornika).



Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co sprawia, że jest dostępny dla wszystkich użytkowników.





Atrakcje dla aktywnych

Bagry Wielkie to nie tylko kąpielisko. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, takie jak siłownia plenerowa, piaszczyste boiska sportowe czy wypożyczalnia sprzętu wodnego.

To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek lub spotkanie ze znajomymi.





Jak dojechać na Bagry?

Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ul. Koziej 30.