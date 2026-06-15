Choć formalnie nie ma jeszcze kampanii wyborczej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek przedstawia kolejne propozycje programowe. Jedną z nich jest "srebrna praca" - ukłon w stronę emerytów i próba zachęcenia ich do pozostania na rynku pracy.

Poseł PiS Przemysław Czarnek / Tomasz Wojtasik / PAP

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Czarnek o szczegółach "srebrnej pracy"

"Srebrna praca" jest częścią planu Przemysława Czarnka na kampanię przed wyborami parlamentarnymi. Docelowo ma on liczyć 21 punktów. O trzech pierwszych były minister edukacji mówił na spotkaniu w Kaliszu.

Mamy ogromnie wiele obszarów rynku pracy, w których potrzebujemy pracowników. Wielu emerytów chce podejmować dodatkową pracę. Przepisy stoją temu na przeszkodzie - mówił w niedzielę kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Na czym dokładnie ma polegać rozwiązanie nazywane przez Czarnka "srebrną pracą"? Zwolnienie z podatku PIT, składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 złotych netto - wyliczał były szef MEN.

Nie chodzi wyłącznie o aktywizację emerytów

Czarnek zapewniał, że "srebrna praca" ma wejść w życie w pierwszych miesiącach po wyborczym zwycięstwie PiS-u.

To rozwiązanie ma zachęcić pracodawców do zatrudniania emerytów. Czarnek nie ukrywał jednak, że chodzi też o ograniczenie migracji zarobkowej, która jego zdaniem "jest coraz bardziej niebezpieczna".