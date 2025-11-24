"Poczekajmy na konkluzję Rady Europejskiej. To nie są ostateczne zapisy, ale sam fakt przedstawienia projektu pokoju bez konsultacji z Unią Europejską i Ukrainą był zatrważający" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceszef MSZ Andrzej Szejna o porozumieniu pokojowym zaproponowanym przez administrację Donalda Trumpa, po konsultacjach z Rosjanami, ale bez udziału Ukrainy. Skrytykował za to ten fragment 28-punktowego planu pokojowego, który mówił o redukcji liczebności ukraińskiej armii. "Włosy na głowie postawił mi ten punkt. Zmniejszanie armii ukraińskiej dałoby czas wzmocnienia Rosji militarnie" - stwierdził.

Wideo youtube

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM, której gościem był były wiceszef MSZ Andrzej Szejna pojawił się wątek wysoce kontrowersyjnego wpisu, jaki w mediach społecznościowych zamieścił izraelski instytut Jad Waszem w kontekście wydarzeń historycznych. "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności" - napisała jerozolimska organizacja, pomijając fakt, że wówczas Polska znajdowała się pod niemiecką (nazistowską) okupacją.

Wpis wywołał w Polsce prawdziwą burzę. Zareagowali m.in. premier Donald Tusk i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W efekcie w poniedziałek pojawiła się informacja o wezwaniu do polskiego MSZ-u ambasadora Izraela w Polsce Yaakova Finkelsteina.

Szejna o skandalicznym wpisie Jad Waszem: Nie podejrzewam, że to było celowe

Poseł Lewicy - Andrzej Szejna - który w nie tak odległej przeszłości pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP jako wiceprzewodniczący szefa resortu odniósł się na antenie radia do tej sprawy. Dla dobra prawdy historycznej ubolewam nad tym, że to sprostowanie nie nastąpiło błyskawicznie. W tej sytuacji Polsce nie pozostaje nic innego, jak stanowcze kroki dyplomatyczne - stwierdził, sugerując jednocześnie, że wpis, który pojawił się na profilu izraelskiej organizacji "nie był celowy".

Nie podejrzewam (Izraela - red.) o celowe działanie. Wszyscy wiemy, że Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy. Wystarczy wprowadzić jedno słowo - dodał.

Do sprawy "niefortunnego" wpis odniósł się także prezes Jad Waszem Dani Dajan, który przyznał, że "Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką".

Przypomnijmy, że we wpisie izraelska organizacja napisała: "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".