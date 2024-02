Gościem czwartkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. W sobotę druga rocznica rosyjskiej pełnoskalowej agresji na ten kraj. Nasz dyplomata jako jedyny ambasador z UE nie opuścił Kijowa w lutym 2022 roku. Jak wspomina tamte dni? Co wtedy mówiło się o wojnie z Rosją? Jakie były przewidywania co do dalszego jej przebiegu?