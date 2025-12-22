Potwierdziły się informacje dziennikarzy RMF FM. Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Marcin Zarzecki / Wojciech Olkusnik / East News

Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej - poinformował Kancelaria Prezydenta.

Tym samym potwierdziły się informacje dziennikarzy RMF FM. 18 grudnia informowaliśmy, że właśnie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest faworytem do Rady Polityki Pieniężnej.



„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim” - podano w komunikacie.