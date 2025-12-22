Potwierdziły się informacje dziennikarzy RMF FM. Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej - poinformował Kancelaria Prezydenta. 

Tym samym potwierdziły się informacje dziennikarzy RMF FM. 18 grudnia informowaliśmy, że właśnie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest faworytem do Rady Polityki Pieniężnej.

„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim” - podano w komunikacie. 

Dodano, że Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. 

Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Bliski współpracownik prezydenta

Marcin Zarzecki jest bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Razem działali jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej - Nawrocki był tam prezesem, a Zarzecki był wiceszefem Biura Przystanków Historia.

W czasach rządów PiS Zarzecki zasiadał w rządowych radach cyfryzacji, zatrudnienia socjalnego, dostępności czy zespołach: m.in. badań społecznych i rozwoju oświaty. 

W latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej - instytucji budzącej kontrowersje ze względu na wydatkowanie pieniędzy.

