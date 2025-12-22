14 lat więzienia dla głównego oskarżonego w sprawach SKOK Wołomin, Piotra Polaszczyka. Wyrok w procesie dotyczącym "wyprania" około 350 mln zł wydał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.

Oskarżony Piotr Polaszczyk (2P) na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga / Paweł Supernak / PAP

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Piotra Polaszczyka, głównego oskarżonego w sprawie SKOK Wołomin, na 14 lat więzienia za "wypranie" około 350 milionów złotych.

Wyrok zapadł po ponad pięciu latach procesu, podczas którego rozpatrywano ponad 220 zarzutów.

Piotr Polaszczyk to były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i członek władz SKOK Wołomin; zgodził się na publikację swojego nazwiska.

Wyrok w sprawie dot. zarzutu "prania" pieniędzy ze SKOK Wołomin zapadł przed praskim sądem po ponad pięciu latach procesu. Sprawa obejmowała ponad 220 zarzutów; odczytanie sentencji wyroku trwało blisko godzinę.

Oskarżony w sprawie to były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, Piotr Polaszczyk (wyraża zgodę na publikację nazwiska w swoich sprawach - przyp. red.). Prokuratura wnioskowała o wymierzenie mu 15 lat pozbawienia wolności. Obrona i oskarżony wnioskowali o uniewinnienie. Akt oskarżenia (...) jest przykładem politycznego gangsterstwa - mówił Polaszczyk.

Sąd uznał winę Polaszczyka w odniesieniu do większości zarzutów, zmieniając i modyfikując opis większości z nich. Oskarżonemu wymierzył karę 14 lat pozbawienia wolności, a także ponad pół miliona zł grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.

W sprawie chodziło o zarzut "wyprania" 358 mln zł. Sąd w sentencji orzeczenia wymienił ustaloną kwotę ponad 347 mln zł. Według zarzutów oskarżony prowadził działalność zmierzającą do ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy z wyłudzonych pożyczek i kredytów w SKOK w Wołominie.

Tymczasem główny proces ws. afery SKOK Wołomin rozpoczął się na początku grudnia br., także przed praskim sądem okręgowym. Łączna kwota wyłudzeń jest tam szacowana przez prokuraturę na ponad 3 mld zł. Na ławie oskarżonych w głównym procesie zasiada ponad 60 osób, w tym Polaszczyk, a sam akt oskarżenia liczy 29 tomów, ponad 5,5 tys. stron.