Mijają dwa lata od rozpoczęcia rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wojna zmieniła świat, zmieniła także Polskę. Wpływ wojny na nasze życie nie tylko nie zmniejsza się, ale można odnieść wrażenie, że staje się coraz bardziej ewidentny. Rosną obawy Polaków o to, co się stanie na wschodnią flanką NATO, gdy wojska Władimira Putina zwyciężą w Ukrainie. Takie wnioski można wyciągnąć z sondażu przygotowanego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Dmitrij Miedwiediew, Władimir Putin i Sergiej Szojgu / AFP / East News

Już dwa lata mijają od rozpoczęcia największego i najbardziej krwawego konfliktu w Europie od II wojny światowej. Rosjanie i Ukraińcy liczą swoje straty personelu wojskowego w setkach tysięcy. To wojna na wyniszczenie, ale nie miejmy złudzeń - obecnie to Rosja jest stroną przeważającą i bez względu na koszty prze do przodu, mimo twardego oporu wojsk ukraińskich. Padł Bachmut, padła Awdijiwka. Źródła donoszą o coraz silniejszym naporze okupantów w obwodach zaporoskim i chersońskim. Równocześnie słyszymy, że zachodnia pomoc dla Kijowa wisi na włosku, a przez Europę i Stany Zjednoczone przetacza się polityczna debata - która nie prowadzi póki co do podjęcia konkretnych decyzji dotyczących dozbrojenia Ukrainy.

Pytanie podstawowe brzmi, kiedy wojna się zakończy. Tego nie wiedzą jednak najlepsi analitycy. Polaków zapytaliśmy natomiast: jak może się zakończyć.

Prawie połowa respondentów (47,4 proc.) jest zdania, że konflikt zakończy się wyniszczeniem obu krajów. 14,1 proc. sądzi, że górą będą Rosjanie. Nieco większa liczba ankietowanych stawia na zwycięstwo Ukrainy (17,4 proc.).

/ RMF FM

Osobną kwestią pozostaje ta, co kryje się w głowie Władimira Putina. Analitycy donoszą, że zwycięstwo w Ukrainie otworzy Rosji drogę do zajęcia krajów bałtyckich i - być może - również ataku na Polskę. Jak tę kwestię oceniają Polacy i czy obawiają się, że konflikt w Ukrainie rozszerzy się także na nasz kraj?

Aż 47 proc. ankietowanych uważa rosyjski atak na Polskę za prawdopodobny. To o 16 punktów procentowych więcej niż w podobnym badaniu przeprowadzonym w maju 2023 roku. Z tezą o możliwej agresji wojsk Putina na Warszawę nie zgadza się nieco ponad 38 proc. respondentów. Biorąc pod uwagę, że liczba niezdecydowanych w przypadku badań najnowszych i ubiegłorocznych pozostaje prawie nie zmieniona, wyraźnie widać, że Polacy, bacznie obserwując sytuację wojenną, zmieniają swoje nastawienie na bardziej pesymistyczne.

/ RMF FM

Sondaż został przygotowany przez United Surveys na grupie 1000 osób, metodą CATI/CAWI, w dniach 10-11.02.2024 r.