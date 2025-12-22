Na warszawskim lotnisku Chopina doszło do zatrzymania 63-letniej obywatelki Chin, poszukiwanej przez władze Francji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania oraz czerwonej noty Interpolu. Kobieta była ścigana za poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze.
Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec poinformowała, że do zatrzymania doszło w niedzielę, bezpośrednio po przylocie kobiety z Rzymu.
Funkcjonariusze Straży Granicznej natychmiast podjęli działania, gdy tylko zidentyfikowali poszukiwaną osobę.
Europejski nakaz aresztowania został wydany przez francuskie władze w związku z podejrzeniem popełnienia przez zatrzymaną przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz czynów godzących w porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Czerwona nota Interpolu dotyczyła natomiast oszustw, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Zatrzymana obywatelka Chin zostanie przewieziona do warszawskiej prokuratury, gdzie prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją europejskiego nakazu aresztowania.
Śledczy zdecydują o dalszych krokach w sprawie ekstradycji obywatelki Chin do Francji.