Jak Kijów otrzyma już myśliwce wielozadaniowe F-16, będzie mógł wykorzystywać je do uderzania w cele na terytorium Rosji - zapewnił szef NATO Jens Stoltenberg. Dużo wskazuje na to, że pierwsze samoloty bojowe trafią na Ukrainę już latem tego roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Ukraina ma prawo do samoobrony"

Jens Stoltenberg w środę w rozmowie z Radiem Swoboda zauważył, że każdy sojusznik Ukrainy będzie samodzielnie decydował o dostarczeniu Kijowowi myśliwców wielozadaniowych, a partnerzy mają różną politykę.

Jego zdaniem nie zmienia to jednak faktu, że Ukraińcy będą mogli korzystać z zachodnich samolotów bojowych do uderzenia na cele w Rosji. Wojna w Ukrainie jest aktem agresji, a Ukraina ma prawo do samoobrony, w tym do uderzania w rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą - podkreślił.

Szef NATO nie jest w stanie określić, kiedy siły ukraińskie otrzymają długo wyczekiwane F-16. Zaznaczył jednak, że wszyscy sojusznicy Ukrainy chcą, aby amerykańskie samoloty znalazły się tam jak najszybciej.

Dodał jednak, że efekty dysponowania tymi maszynami będą lepsze, jeśli piloci będą dobrze wyszkoleni, podobnie jak ekipy obsługi technicznej i inny personel pomocniczy.

Dlatego uważam, że powinniśmy posłuchać ekspertów wojskowych, kiedy będziemy gotowi lub kiedy sojusznicy będą gotowi rozpocząć transfer F-16 do Ukrainy. Im szybciej, tym lepiej - podkreślił.

Pierwsza grupa ukraińskich pilotów latem zakończy szkolenie

Tego samego dnia - w środę - portal stacji CNN poinformował, że pierwszych czterech ukraińskich pilotów ukończy latem szkolenie z obsługi myśliwców wielozadaniowych F-16. Piloci rozpoczęli treningi w październiku 2023 roku w amerykańskim stanie Arizona.

Rzeczniczka Gwardii Narodowej Ukrainy kpt. Erin Hannigan przekazała z kolei, że druga grupa czterech pilotów rozpoczęła szkolenie w styczniu, a trzecia czwórka uczy się specjalistycznych terminów z języka angielskiego, niezbędnych do pilotowania myśliwca czwartej generacji.

Oczekuje się, że wszyscy piloci ukończą szkolenie między majem a sierpniem - powiedziała rzeczniczka Gwardii Narodowej Arizony, zaznaczając, że dokładny harmonogram zależy od postępów w realizacji programu.

Co ważne, ukraińscy piloci szkolą się na samolotach F-16 również w Wielkiej Brytanii, Rumunii i Danii.

Kiedy i ile myśliwców F-16 trafi na Ukrainę?

W lipcu 2023 roku na szczycie NATO w Wilnie ministrowie obrony 11 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego powołali koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców wielozadaniowych F-16.

Ukraińcy będą mogli liczyć na ponad 40 samolotów. Na początku lutego holenderska minister obrony Kajsa Ollongren poinformowała w mediach społecznościowych, że jej kraj dostarczy Kijowowi łącznie 24 maszyny; do tego należy doliczyć 18 myśliwców, które zadeklarowała przekazać Dania. Samoloty Kijowowi odda też m.in. Norwegia, choć Oslo nie wskazało dokładnej liczby.

W sierpniu ub.r. Stany Zjednoczone oficjalnie zapewniły Danię i Holandię, że przyspieszą zatwierdzenie wszystkich niezbędnych wniosków stron trzecich o przekazanie amerykańskich myśliwców na Ukrainę, aby Kijów otrzymał je zaraz po przeszkoleniu pilotów.

W poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat poinformował, że infrastruktura w Ukrainie jest już dostosowywana do przyjęcia myśliwców F-16. Dodał, że sytuację na polu bitwy mogą zmienić dwie eskadry F-16, każda licząca po 12 maszyn. F-16 są w stanie chronić Ukrainę przed terrorem rakietowym, wypierać rosyjskie okręty i samoloty oraz wywalczyć przewagę w powietrzu - dodał.

W niedzielę portal Ukrainska Prawda przytoczył wypowiedź ministra obrony Litwy Arvydasa Anuszauskasa na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Myślę, że zobaczymy je (F-16) na Ukrainie w czerwcu - powiedział.