Gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie mer Lwowa Andrij Sadowy. Tematem rozmowy będzie rzecz jasna wojna w Ukrainie.

Mer Lwowa Andrij Sadowy / Józef Polewka / RMF24

Z merem Lwowa Andrijem Sadowym porozmawiamy w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapytamy o to, jak Ukraińcy odbierają ostatnie wydarzenia związane z negocjacjami Rosji z USA w sprawie zakończenia wojny.

Zapytamy o znaczenie słów Wołodymyra Zełenskiego dotyczące gotowości rezygnacji z urzędu prezydenta. Porozmawiamy o tym, jak długo Ukraina jest gotowa opierać się rosyjskiemu najeźdźcy.

