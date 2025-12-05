Dron uderzył w wieżowiec w centrum Groznego - podały rosyjskie media. Z doniesień wynika, że zaatakowany 28-piętrowy budynek znajduje się około 800 metrów od rezydencji Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times podał, powołując się na doniesienia mediów, że w piątek rano czasu lokalnego ukraiński dron uderzył w jeden z wieżowców w Groznym, stolicy Czeczenii.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań, na których widać uszkodzony 28-piętrowy budynek - mowa o wybitych oknach i zwęglonych fragmentach konstrukcji.

Budynek jest częścią Grozny City, kompleksu wieżowców wzniesionych jako symbol powojennej odbudowy Czeczenii. Mieści się w nim kilka regionalnych agencji rządowych, w tym Rada Bezpieczeństwa Czeczenii oraz biura związane z turystyką i sprawami religijnymi.

Niezależny rosyjski projekt Agentstvo podał, że wieżowiec znajduje się zaledwie 800 metrów od rezydencji Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii.

Seria ataków na Grozny

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało w piątek, że poprzedniej nocy rosyjskie systemy obrony powietrznej zneutralizowały 41 dronów nad pięcioma obwodami oraz nad anektowanym Krymem.

Co ciekawe, w raporcie nie wskazano Czeczenii. To o tyle zaskakujące, że na lotniskach w Groznym i kilku sąsiednich miastach wprowadzono tymczasowe ograniczenia w lotach.

Jeśli doniesienia rosyjskich mediów się potwierdzą, będzie to trzeci atak dronów w Czeczenii w ostatnim czasie - po uderzeniu w bazę wojskową w Groznym 27 listopada i wtorkowym ataku na budynek FSB.

Ani rosyjskie, ani ukraińskie władze dotychczas nie skomentowały oficjalnie ataku na Grozny.