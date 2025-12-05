Dron uderzył w wieżowiec w centrum Groznego - podały rosyjskie media. Z doniesień wynika, że zaatakowany 28-piętrowy budynek znajduje się około 800 metrów od rezydencji Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii.

Uszkodzony wieżowiec w centrum Groznego / @exilenova_plus (TG) /

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times podał, powołując się na doniesienia mediów, że w piątek rano czasu lokalnego ukraiński dron uderzył w jeden z wieżowców w Groznym, stolicy Czeczenii.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań, na których widać uszkodzony 28-piętrowy budynek - mowa o wybitych oknach i zwęglonych fragmentach konstrukcji.