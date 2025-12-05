Policjanci z Jordanowa w Małopolsce zatrzymali 32-letniego mieszkańca województwa opolskiego, który nakłaniał 12-letnią dziewczynkę do wysyłania mu nagich zdjęć. Mężczyzna podszywał się w internecie pod 13-latkę.

32-latek udawał nastolatkę i nakłaniał dziecko do wysyłania nagich zdjęć / Shutterstock

32-letni mieszkaniec powiatu krapkowickiego został zatrzymany w swoim domu na terenie województwa opolskiego.

Jak ustalili policjanci z Jordanowa w Małopolsce, mężczyzna kontaktował się z 12-letnią dziewczynką za pośrednictwem komunikatora internetowego, podając się za 13-latkę oferującą szycie ubrań na miarę. Nakłaniał ją do wysyłania mu nagich zdjęć.

W trakcie zatrzymania zabezpieczono urządzenia elektroniczne należące do 32-latka. Sprzęt zostanie szczegółowo zbadany przez biegłego pod kątem obecności nielegalnych plików.

Policjanci sprawdzają również, czy mężczyzna mógł skrzywdzić inne małoletnie osoby.





Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w internecie?



Policja apeluje do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci.

Wskazuje, aby rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach w internecie i wyjaśniać, że nie zawsze wiadomo, kto jest po drugiej stronie, uświadamiać dzieci, że w sieci mogą natrafić na nieodpowiednie treści i w razie niepokoju powinny natychmiast zgłosić to rodzicom.

Rodzice powinni też instalować programy filtrujące i blokujące niebezpieczne treści.

