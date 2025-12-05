Ukraińska Federacja Skoków do Wody pozbawiła tytułów Sofię Łyskun, która postanowiła zmienić barwy narodowe na rosyjskie. "Takie kroki są kategorycznie niedopuszczalne" - głosi oświadczenie.

Sofia Łyskun / UKRINFORM/ Ukrinform/Future Publishing / East News

Ukraińska Federacja Skoków do Wody pozbawiła tytułów Sofiję Łyskun, która postanowiła zmienić barwy narodowe na rosyjskie.



23-letnia zawodniczka, która reprezentowała Ukrainę na igrzyskach w Tokio (2021) i Paryżu (2024), o swojej decyzji poinformowała w wywiadzie udzielonym rosyjskiej gazecie. Tłumaczyła, że nie rozwijała się pod okiem ukraińskich trenerów.



W wydanym oświadczeniu ukraińska federacja stwierdziła, że Łyskun nie poinformowała sztabu szkoleniowego i ministerstwa sportu o zmianie barw.



"Takie kroki są kategorycznie niedopuszczalne" - głosi oświadczenie.

Sofia Łyskun pozbawiona tytułów

W dalszej części czytamy: "Kroki te dyskredytują nie tylko pojedynczego sportowca, ale całą reprezentację Ukrainy, która każdego dnia bezinteresownie walczy o prawo do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Ukraińska Federacja Skoków do Wody zaapeluje również do międzynarodowych instytucji sportowych o nałożenie na tego sportowca obowiązkowego okresu karencji zgodnie z obowiązującymi standardami".

Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z międzynarodowych zawodów przez World Aquatics, ale niektórzy z nich po spełnieniu specjalnych warunków mogli wystartować pod neutralną flagą w igrzyskach w Paryżu.



Łyskun w zeszłorocznych mistrzostwach Europy w Belgradzie zdobyła złoty medal wspólnie z Ksenią Bajło w skokach synchronicznych z wieży 10 m. W 2018 roku w Glasgow została mistrzynią Europy w drużynie.