Za nami emocjonujący weekend zarówno pod względem politycznym, jak i sportowym. Robert Biedroń ogłosił program i nazwę swojej partii, zakończył się zbiórka na Europejskie Centrum Solidarności, w Wenezueli nasiliły protesty przeciwko rządowi Nicolasa Maduro, a polscy skoczkowie narciarscy świetnie zaprezentowali się w niedzielnym konkursie indywidualnym w Oberstdorfie.

Weekend obfitował w ważne wydarzenia / Jakub Kamiński/DANIEL KOPATSCH/Adam Warżawa/Patryk Michalski RMF FM/Eliseo Trigo / PAP/EPA

Robert Biedroń zaprezentował nazwę nowej partii i jej program

"W Polsce trzeba rozkwitu, bo wiosną robi się porządki, wymiata się kurz z najciemniejszych zakamarków. Bo - uwaga - wiosna nikogo nie wyklucza, wiosną każdemu może być lepiej" - mówił Robert Biedroń na konwencji założycielskiej swojej partii. Ugrupowanie będzie nazywać się Wiosna. Konwencję zorganizowano na warszawskim Torwarze.

Wiosna - tak nazywa się nowa partia Roberta Biedronia "W Polsce trzeba rozkwitu, bo wiosną robi się porządki, wymiata się kurz z najciemniejszych zakamarków. Bo - uwaga - wiosna nikogo nie wyklucza, wiosną każdemu może być lepiej" - mówił Robert Biedroń na konwencji założycielskiej swojej partii. Ugrupowanie będzie nazywać się Wiosna.... czytaj więcej

A tak powstanie nowej partii komentowali politycy:





Beata Mazurek o Wiośnie: Bratobójcza bitwa na opozycji rozpoczęta Bratobójcza bitwa na opozycji rozpoczęta - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała konwencję założycielską partii Roberta Biedronia. Jak dodała "dobra zmiana dla Polski to nie spór na światopogląd". czytaj więcej

Neumann: Wiosna to ruch jednej gwiazdy Partia Wiosna to ruch jednej gwiazdy, budowany tylko na Robercie Biedroniu; nie ma na zapleczu ludzi, którzy byliby znani ze swojego wielkiego dorobku – uważa szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Jego zdaniem propozycje programowe Biedronia zostały zebrane" bez głębszej analizy". czytaj więcej

Lubnauer o Wiośnie: Hurraoptymistyczny program Na konwencji założycielskiej partii Roberta Biedronia usłyszeliśmy hurraoptymistyczny program dość dużego populizmu połączonego z wiarą, że ktoś, kto od 20 lat jest w polityce, będzie świeżą wiosną – ocenia szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. czytaj więcej

ECS odrzuca propozycję ministra kultury

Europejskie Centrum Solidarności odrzuca propozycję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. "To dzielenie Polaków" - napisali w sobotę w uchwale członkowie Rady ECS. Piotr Gliński zaproponował, by w centrum utworzono nowy dział i aby ministerstwo kultury zyskało prawo mianowania jednego z wicedyrektorów. Zagroził, że w przeciwnym razie nie przywróci Centrum trzech milionów złotych dotacji.

"To dzielenie Polaków". ECS odrzuca propozycję ministra Glińskiego Europejskie Centrum Solidarności odrzuca propozycję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. "To dzielenie Polaków" - piszą w uchwale członkowie Rady ECS. Piotr Gliński zaproponował, by w centrum utworzono nowy dział i aby ministerstwo kultury zyskało prawo mianowania jednego z... czytaj więcej

Internauci wpłacili 3 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności

3 008 347 zł - dokładnie taką sumę udało się zebrać podczas internetowej zbiórki #WspieramECS. Pieniądze trafią na Europejskie Centrum Solidarności. 3 mln zł to tyle, o ile zmniejszyła się dotacja ministerstwa kultury dla Centrum.

#WspieramECS - internauci wpłacili 3 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności 3 008 347 zł - dokładnie taką sumę udało się zebrać podczas internetowej zbiórki #WspieramECS. Pieniądze trafią na Europejskie Centrum Solidarności. 3 mln zł to tyle, o ile zmniejszyła się dotacja ministerstwa kultury dla Centrum. czytaj więcej

PŚ w skokach: Polacy pokazali moc! Stoch wygrywa niedzielny konkurs, Kubacki trzeci

Wideo youtube

Loty w Oberstdorfie. Cierpliwość się opłaca! Przekonali się o tym polscy skoczkowie, którzy po dwóch nie do końca udanych konkursach w Oberstdorfie, w niedzielę zaprezentowali się fantastycznie. Kamil Stoch wygrał konkurs, trzeci był Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła, a szósty Jakub Wolny. To było 32. zwycięstwo Kamila Stocha w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na podium cyklu stanął po raz 64.



Wideo youtube

WIĘCEJ O NIEDZIELNYM KONKURSIE W OBERSTDORFIE PRZECZYTACIE TUTAJ





Areszt dla biznesmenów, którzy mieli korumpować Niesiołowskiego

Dwaj biznesmeni, Bogdan W. i Wojciech K., podejrzani o udzielanie korzyści osobistej posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu w postaci organizowania i opłacania usług seksualnych, zostali aresztowani na trzy miesiące - łódzki sąd przychylił się w sobotę do wniosku prokuratury.



Areszt dla biznesmenów, którzy mieli korumpować Niesiołowskiego Dwaj biznesmeni, Bogdan W. i Wojciech K., podejrzani o udzielanie korzyści osobistej posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu w postaci organizowania i opłacania usług seksualnych, zostali aresztowani na trzy miesiące - łódzki sąd przychylił się w sobotę do wniosku prokuratury. czytaj więcej





Setki tysięcy Wenezuelczyków protestowały przeciwko Maduro

Przeciwnicy prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro wyszli na ulice Caracas. Jak donosi specjalny wysłannik RMF FM Patryk Michalski, na ulicach stolicy Wenezueli demonstrowały setki tysięcy osób. Demonstranci mieli ze sobą flagi narodowe, a także czapki w barwach narodowych. Juan Guaido, który dla Wenezuelczyków jest bohaterem, wyszedł do ludzi, ściskał im dłonie, przemówił też do nich, po raz kolejny zaapelował do armii, żeby nie tłumiła tych protestów.

Caracas: Setki tysięcy Wenezuelczyków protestowały przeciwko Maduro Przeciwnicy prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro wyszli na ulice Caracas. Jak donosi specjalny wysłannik RMF FM Patryk Michalski, na ulicach stolicy Wenezueli demonstrowały setki tysięcy osób. czytaj więcej

Juan Guaido: Zmiana władzy jest już blisko

Zmiana władzy jest już blisko - mówił Juan Guaido, lider opozycji i szef parlamentu Wenezueli, do tysięcy swych zwolenników podczas sobotniej demonstracji w Caracas.

"Przysięgamy: pozostaniemy na ulicach, aż nastanie wolność, powstanie tymczasowy rząd i będą nowe wybory" - ogłosił, wzbudzając aplauz demonstrantów.

Juan Guaido: Zmiana władzy jest już blisko Zmiana władzy jest już blisko - mówił lider opozycji i szef parlamentu Wenezueli Juan Guaido do blisko 100 tysięcy swych zwolenników, którzy wyszli w sobotę na ulice Caracas. "Przysięgamy: pozostaniemy na ulicach, aż nastanie wolność, powstanie tymczasowy rząd i będą nowe wybory" -... czytaj więcej

Wysłannik RMF FM do Wenezueli: "Caracas huczy od doniesień, że Maduro przygotowuje ucieczkę"

"Będziemy protestowali, dopóki reżim się nie podda" - tak natomiast mówili Wenezuelczycy specjalnemu wysłannikowi RMF FM do pogrążonego w kryzysie politycznym i gospodarczym kraju Patrykowi Michalskiemu.

Jak relacjonował nasz dziennikarz: "Miasto huczy od nieoficjalnych informacji, że Nicolas Maduro już poszukuje schronienia w innym kraju i choć będzie jeszcze próbował się bronić, to przygotowuje ucieczkę. Poinformował o tym jeden z jego byłych współpracowników. Ludzie mają nadzieję, że ten scenariusz się spełni - i to szybko".

PRZECZYTAJ PEŁNĄ RELACJĘ wysłannika RMF FM Patryka Michalskiego! >>>>

Wysłannik RMF FM do Caracas: 7 dolarów wynosi pensja minimalna. 2 rolki szarego papieru to 4 dolary

Patryk Michalski przez cały weekend relacjonował w Faktach RMF FM i na RMF24.pl nie tylko potężne demonstracje przeciwników Nicolasa Maduro, ale i to, jak wygląda codziennie życie Wenezuelczyków:

"Robienie zakupów w Caracas oznacza wizytę w co najmniej 2-3 sklepach. Po to, by porównać ceny - te różnice mogą być naprawdę potężne, ale przede wszystkim po to, by znaleźć te najpotrzebniejsze produkty. A czasami niestety tylko na nie popatrzeć... Około 7 dolarów - tyle wynosi w Wenezueli minimalne miesięczne wynagrodzenie.

Odwiedziłem kilka tutejszych sklepów, by sprawdzić, co można za to kupić.

4 dolary - tyle kosztują dwie rolki szarego papieru toaletowego, który w tej chwili jest tu dobrem luksusowym. 2,5 dolara trzeba zapłacić za pięć małych plastrów żółtego sera, niemal tyle samo za 200 gramów kawy. 8 dolarów kosztuje z kolei najmniejsze mleko w proszku dla dzieci - osiem, czyli więcej, niż wynosi najniższa miesięczna wypłata. Duży pojemnik lodów dla całej rodziny to ogromny rarytas - za 21,5 dolara".

PRZECZYTAJ PEŁNĄ RELACJĘ wysłannika RMF FM Patryka Michalskiego! >>>>

Rosja wstrzymuje udział w układzie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez Moskwę prób inicjowania rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego układu.



Rosja wstrzymuje udział w układzie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez Moskwę prób inicjowania rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego układu. czytaj więcej

Papież przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Pod znakiem dialogu z islamem"

Tuż po południowej modlitwie Anioł Pański papież Franciszek udał się w podróż do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi. To wizyta historyczna - po raz pierwszy papież odwiedza Półwysep Arabski. Odprawi tam mszę dla 130 tysięcy osób.



Papież Franciszek przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Papież Franciszek przybył w niedzielę wieczorem do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Abu Zabi. Jego 27. zagraniczna pielgrzymka uważana jest za historyczną. To pierwsza wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. Odprawi tam mszę dla 130 tys. osób. czytaj więcej

Loty w Oberstdorfie: Kobayashi wygrywa, Polacy poza podium

Wideo youtube

Podczas sobotniego konkursu na skoczni mamuciej kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Kiedy Marcus Eisenbichler zachwycił kibiców, oddając w drugiej serii skok na odległość 237 metrów, wydawało się, że wygra konkurs. Ostatecznie więcej punktów zdobył Ryoyu Kobayashi, który w rywalizacji oddał dwa równe skoki (224, 234 m). Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft, a czwarty był Piotr Żyła.

WIĘCEJ O SOBOTNIM KONKURSIE PRZECZYTASZ TUTAJ





Śnieżyce i lawiny we Włoszech: Koniec drogowego paraliżu

Północ Włoch zmaga się w niedzielę ze skutkami śnieżyc i lawin. W Dolinie Aosty zginął narciarz, przysypany przez lawinę. Po sobotnim paraliżu komunikacyjnym poprawiła się sytuacja na drogach w rejonie przełęczy Brenner.



Śnieżyce i lawiny we Włoszech: Koniec drogowego paraliżu Północ Włoch zmaga się w niedzielę ze skutkami śnieżyc i lawin. W Dolinie Aosty zginął narciarz, przysypany przez lawinę. Po sobotnim paraliżu komunikacyjnym poprawiła się sytuacja na drogach w rejonie przełęczy Brenner. czytaj więcej

"Palą w piecach wszystkim, co się do nich zmieści". Zatrważające obserwacje miejskich strażników

Czym ludzie palą w piecach? Wszystkim, co się do nich zmieści... To niestety obserwacje miejskich strażników z podlubelskiego Świdnika. Od roku korzystają z dwóch stacjonarnych punktów pomiarowych, jednego mobilnego na samochodzie oraz z drona. Przez rok na podstawie odczytów skontrolowali 120 posesji. Wystawili 74 mandaty i skierowali 3 wnioski do sądu dla powtórnie złapanych. A obserwacje są zatrważające.



"Palą w piecach wszystkim, co się do nich zmieści". Zatrważające obserwacje miejskich strażników Czym ludzie palą w piecach? Wszystkim, co się do nich zmieści... To niestety obserwacje miejskich strażników z podlubelskiego Świdnika. Od roku korzystają z dwóch stacjonarnych punktów pomiarowych, jednego mobilnego na samochodzie oraz z drona. Przez rok na podstawie odczytów skontrolowali 120... czytaj więcej

Reporter RMF FM na blogu: Zbiórki manifestacyjne. Kasa to nie wszystko

Ostatnie akcje zbierania pieniędzy to coś więcej niż tylko chęć wsparcia samego ECS czy celu charytatywnego. To też wyraz buntu, niezadowolenia. Mnożą się już żarty o tym, że skoro społeczeństwo ma za dużo pieniędzy, to czas podnosić podatki. Wydaje mi się jednak, że rządzącym coraz mniej jest do śmiechu. I słusznie.





Zbiórki manifestacyjne. Kasa to nie wszystko Ostatnie akcje zbierania pieniędzy to coś więcej niż tylko chęć wsparcia samego ECS czy celu charytatywnego. To też wyraz buntu, niezadowolenia. Mnożą się już żarty o tym, że skoro społeczeństwo ma za dużo pieniędzy, to czas podnosić podatki. Wydaje mi się jednak, że rządzącym coraz mniej jest do... czytaj więcej

Krystyna Janda doceniona na festiwalu w Sundance!

Krystyna Janda otrzymała specjalną nagrodę aktorską na kończącym się w niedzielę 35. Festiwalu Filmowym Sundance za rolę w filmie "Słodki koniec dnia" ("Dolce Fine Giornata") w reżyserii Jacka Borcucha.



Krystyna Janda nagrodzona na Festiwalu Filmowym Sundance Krystyna Janda otrzymała specjalną nagrodę aktorską na kończącym się w niedzielę 35. Festiwalu Filmowym Sundance za rolę w filmie "Słodki koniec dnia" ("Dolce Fine Giornata") w reżyserii Jacka Borcucha. czytaj więcej

Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Odwiedziliśmy Bolków

Pięciotysięczny Bolków na Dolnym Śląsku był Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Odwiedziliśmy Zamek Bolków, który zgodnie z legendą miał powstać już w IX wieku. Sprawdziliśmy, czy wciąż można spotkać tam rycerzy. Raz w roku na dziedzińcu nie brakuje na pewno miłośników muzyki gotyckiej, a to za sprawą znanego Castel Party. Bolków to także tajemnicze podziemia i Anielska Fontanna, którą można obejrzeć na tutejszym Rynku.



Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Odwiedziliśmy Bolków Pięciotysięczny Bolków na Dolnym Śląsku był Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Odwiedziliśmy Zamek Bolków, który zgodnie z legendą miał powstać już w IX wieku. Sprawdziliśmy, czy wciąż można spotkać tam rycerzy. Raz w roku na dziedzińcu nie brakuje na pewno miłośników muzyki gotyckiej, a to za... czytaj więcej

Basen z zainstalowaną łodzią, która nie pływa. Zobacz, jak trenują warszawscy wioślarze

Basen z zainstalowaną łodzią, która nie pływa - takie nietypowe pomieszczenie znajduje się w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, które jest dziś Twoim Niesamowitym Miejsce w Faktach RMF FM. Nasza ekipa odwiedziła budynek przy ulicy Wioślarskiej w Warszawie. Zawodnicy mogą trenować tam na wspomnianym już specjalnie przygotowanym basenie, ale także na ergometrach i siłowni wyposażonej w dedykowany do wioślarskiego treningu sprzęt. Zapraszamy na wycieczkę po siedzibie WTW.



Basen z zainstalowaną łodzią, która nie pływa. Zobacz, jak trenują warszawscy wioślarze Basen z zainstalowaną łodzią, która nie pływa – takie nietypowe pomieszczenie znajduje się w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, które było dziś Twoim Niesamowitym Miejsce w Faktach RMF FM. Nasza ekipa odwiedziła budynek przy ulicy Wioślarskiej w Warszawie. Zawodnicy mogą trenować... czytaj więcej