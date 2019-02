"Goście z zagranicy nie są tu mile widziani - i naprawdę da się to odczuć" - tak swoje pierwsze wrażenia po wylądowaniu w Caracas opisuje specjalny wysłannik RMF FM do pogrążonej w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym Wenezueli Patryk Michalski. Zwraca uwagę, że "gołym okiem widać, że to miejsce, w którym brakuje niemal wszystkiego". "Robienie zakupów w Caracas oznacza wizytę w co najmniej 2-3 sklepach. Po pierwsze po to, by porównać ceny, po drugie po to, by znaleźć te najpotrzebniejsze produkty. A czasami niestety tylko na nie popatrzeć… Najniższa miesięczna wypłata tutaj to mniej niż… 10 dolarów" - opowiada. Poznajcie jego relacje, zobaczcie filmy i zdjęcia!

Caracas w obiektywie wysłannika RMF FM Patryka Michalskiego /Patryk Michalski /RMF FM

