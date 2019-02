"Będziemy protestowali, dopóki reżim się nie podda" - mówią Wenezuelczycy specjalnemu wysłannikowi RMF FM do pogrążonego w kryzysie politycznym i gospodarczym kraju Patrykowi Michalskiemu. W sobotę na ulice miast w całej Wenezueli wyszły setki tysięcy ludzi domagających się ustąpienia socjalistycznego prezydenta Nicolasa Maduro - wybranego w niespełniających demokratycznych standardów wyborach, a zaprzysiężonego na drugą kadencję na początku stycznia. Caracas - jak donosi Patryk Michalski - "huczy od nieoficjalnych informacji, że Nicolas Maduro już poszukuje schronienia w innym kraju (…) Ludzie mają nadzieję, że ten scenariusz się spełni. I to szybko". Poznajcie poruszające relacje naszego wysłannika prosto z Caracas!

"Tym razem nam się uda"

"’Nigdy nie widzieliśmy na ulicach miasta tylu ludzi’ - tak o wczorajszej manifestacji mówią mieszkańcy Caracas. Tłum rzeczywiście robił wrażenie, protestujących było widać i słychać niemal wszędzie.

‘Jesteśmy Wenezuelczykami, chcemy wolności i wolnych wyborów’ - to słowa jednej z piosenek, które były śpiewane. ‘Tym razem nam się uda’ - to już hasło, które protestujący mieli ze sobą na transparentach.

Juan Guaido - lider opozycji i przewodniczący parlamentu, który 23 stycznia ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli - jest tu traktowany jak narodowy bohater, ludzie czekają na każde jego wystąpienie. Pozytywnie oceniają choćby to, że wczoraj najpierw był w tłumie protestujących - dopiero później wszedł na scenę. A z niej kolejny raz apelował do żołnierzy, by sprzeciwili się reżimowi. Za to oferuje im amnestię.

Często jednak słyszę, że Wenezuelczycy domagają się wymierzenia sprawiedliwości i nie wszystkim pomysł amnestii się podoba".

"Podkreślają, że jeszcze nigdy nie byli tak blisko demokratycznych przemian"

"Nie możemy dłużej czekać, liczymy na przełom w ciągu najbliższych dni" - mówią mi bardzo często mieszkańcy Caracas i podkreślają, że jeszcze nigdy nie byli tak blisko demokratycznych przemian w ich kraju.

Choć jeszcze nie mogą mówić o pełnym sukcesie, to nadzieja jest w nich bardzo duża.

Ludzie uważnie przyglądają się działaniom policjantów, otwarcie i głośno krytykują reżim, na ulicach krzyczą: ‘Nicolas Maduro to uzurpator’.

Przelot policyjnego śmigłowca nad głowami protestujących, tuż obok sceny, z której przemawiali liderzy opozycji, został wczoraj potraktowany jako prowokacja. To rozwścieczyło ludzi.

Potężne zaangażowanie w protesty widać m.in. wśród studentów, którzy odgrywają w nich bardzo ważną rolę. Często przygotowują rymowane okrzyki, mobilizują tłum.

Ale na ulicach widać też ludzi starszych czy tych najbiedniejszych, najbardziej wykluczonych, których nie stać na leki i jedzenie".

"Miasto huczy od nieoficjalnych informacji, że Maduro przygotowuje ucieczkę"

"Mieszkańcy Caracas często przesyłają sobie zdjęcia, na których widać morze protestujących, ulice wypełnione po horyzont. Ale ważne jest dla nich również to, że tysiące ludzi manifestowały także w innych, mniejszych miastach.

‘Będziemy protestowali, dopóki reżim się nie podda, dopóki nie będziemy mieli gwarancji wolnych wyborów’ - mówią.

Miasto huczy od nieoficjalnych informacji, że Nicolas Maduro już poszukuje schronienia w innym kraju i choć będzie jeszcze próbował się bronić, to przygotowuje ucieczkę.

Poinformował o tym jeden z jego byłych współpracowników.

Ludzie mają nadzieję, że ten scenariusz się spełni - i to szybko.

Tym bardziej, że w internecie pojawiają się kolejne nagrania oficerów, którzy przechodzą na stronę tymczasowego prezydenta Juana Guaido. Wciąż jednak nie jest to większość z nich".