Pięciotysięczny Bolków na Dolnym Śląsku był Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Odwiedziliśmy Zamek Bolków, który zgodnie z legendą miał powstać już w IX wieku. Sprawdzamy, czy wciąż można spotkać tam rycerzy. Raz w roku na dziedzińcu nie brakuje na pewno miłośników muzyki gotyckiej, a to za sprawą znanego Castel Party. Bolków to także tajemnicze podziemia i Anielska Fontanna, którą można obejrzeć na tutejszym Rynku.

Historia Bolkowa sięga XIII wieku, gdy na skrzyżowaniu dróg handlowych z Wrocławia i Legnicy do Czech założono w tym miejscu miasto. Prawa miejskie nadano w 1276 roku. W XIV wieku Książe Bernard Świdnicki nadaję nazwę Bolków. To gest wobec nieżyjącego ojca, Bolka I zwanego Surowym. W kolejnych wiekach miasto przeszło najpierw pod panowanie Czech, a później niemieckich Habsburgów. Wiek XVI i XVII to powodzie, epidemie i trzęsienie ziemi, w czasie, których miasto podupada. W 1704 roku Bolków kupują cystersi z Krzeszowa. W XIX wieku zostaje jednak włączony do Prus. Po drugiej wojnie światowej osiedlili się tu Polacy z różnych stron świata.

Zamek Bolków

Pierwsze informacje o istnieniu zamku górującego nad miastem pochodzą z XIII wieku. Budowla nie ma regularnego kształtu, a jej charakterystycznym elementem jest ogromna wieża. Jej średnica to obecnie piętnaście metrów, a wysokość 25. W przyziemiu grubość murów sięga ponad czterech metrów. Co ciekawe, wieża jest zbudowana na planie kropli, której spiczasta część skierowana była w stronę, z której może nadejść zagrożenie. Do wieży prowadził zwodzony most. Początkowo był to zamek wyżynny. W XVI wieku zamienił się w renesansową twierdzę. To wówczas wybudowano dwupiętrowy budynek zwany Domem Kobiet. Dziś mieści się tu Muzeum Regionalne, które jest filią Muzeum Karkonoskiego.



Odwiedzamy Zamek Bolków! Bartłomiej Paulus /RMF FM

Rycerze z Bolkowa

Organizacją turniejów rycerskich, występów teatralnych, koncertów muzyki dawnej i dawnego tańca zajmują się współcześni rycerze z Bolkowa. Bractwo Rycerskie Zamku Bolków powołano w 1995 roku. To tutejsze turnieje uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych w Polsce.



Castel Party

Raz w roku Bolków opanowują miłośnicy rocka gotyckiego, gothic metalu czy industrialu. To na tutejszym zamku organizowany jest jeden z największych festiwali muzycznych tego typu w Europie. Do niewielkiej miejscowości przyjeżdżają tysiące uczestników, którzy bardzo chętnie pojawiają się na ulicach miasteczka w strojach związanych z subkulturą gotycką.



Kryptonim "Lehm"

W wybudowanych w czasie II Wojny Światowej pod Górą Ryszard podziemiach miała być ukryta bursztynowa komnata, tak twierdzą przynajmniej niektórzy pasjonaci historii. Dziś już wiemy, że w podziemnym kompleksie wybudowanym przez więźniów niemieckich obozów znajdowała się fabryka broni. To dziesiątki podziemnych korytarzy i ogromne hale, w których miały stać maszyny.







Symulator nalotów bombowych

W Bolkowie znajduje się jeden z nielicznych w Europie, edukacyjnych symulatorów nalotów bombowych. Chodzi o to, w jakich warunkach musiała w czasie wojny przetrwać ludność cywilna.





Symulator nalotów bombowych Józef Polewka /RMF FM

Anielska Fontanna

Spacer po Bolkowie skończymy na miejscowym Rynku, to tu stoi figurka chłopca czytającego biblię. Rzeźba powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś nie wiadomo, skąd jej anielska nazwa. Zdaniem części mieszkańców ma to związek z niezwykłą urodą chłopca, inni twierdzą, że miało w tym miejscu istnieć kiedyś anielskie źródło.

Bolków Twoim Miastem w RMF FM Bartek Paulus /RMF FM