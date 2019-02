Krystyna Janda otrzymała specjalną nagrodę aktorską na kończącym się w niedzielę 35. Festiwalu Filmowym Sundance za rolę w filmie "Słodki koniec dnia" ("Dolce Fine Giornata") w reżyserii Jacka Borcucha.

Aktorka wcieliła się w filmie w rolę mieszkającej na włoskiej prowincji polskiej poetki, noblistki Marii.

Autorami scenariusza "Słodkiego końca dnia" są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch.



To nie pierwszy film w reżyserii Borcucha pokazywany na Sundance. Przez kilkoma laty na festiwalu zaprezentowano "Wszystko, co kocham" oraz "Nieulotne".



Główną nagrodę jury w konkursie filmów amerykańskich otrzymał film "Clemency" w reżyserii Chinonye Chukwu. Laureatem konkursu międzynarodowego został "The Souvenir" w reżyserii Joanny Hogg i Tildy Swinton.



Festiwal Filmowy Sundance w Park City w stanie Utah to największy amerykański przegląd kina niezależnego.