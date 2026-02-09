Kacper Tomasiak srebrnym medalistą olimpijskim w Predazzo! Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. Paweł Wąsek i Kamil Stoch nie weszli do 2. serii.

Kacper Tomasiak / JAVIER SORIANO/AFP/East News / East News

To pierwsze podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Konkurs w Predazzo miał sensacyjny przebieg. Po pierwszej serii prowadził Niemiec Philipp Raimun, który skoczył 102 metry. Wyprzedzał o punkt Francuza Valentina Fouberta oraz o 2,7 pkt Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (103,5 m).

Kacper Tomasiak, po skoku na 103 m, był czwarty ex aequo ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem (106 m), a ich strata do lidera wynosiła 2,8 pkt.

Dominujący w tym sezonie Słoweniec Domen Prevc zajmował po 1 serii dopiero ósmą pozycję (100 m), ze stratą pięciu punktów. W pierwszej dziesiątce nie było ani jednego Austriaka.

Kacper Tomasiak oddał fantastyczny skok w 2. serii (107 metrów!) i zdobył srebrny medal. Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Polak przed kamerami Eurosportu przyznał, że to najlepszy dzień w jego życiu, ale zaraz zastrzegł: Mam nadzieję, że w całym życiu zdarzą się jeszcze szczęśliwsze chwile.