Kacper Tomasiak srebrnym medalistą olimpijskim w Predazzo! Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. Paweł Wąsek i Kamil Stoch nie weszli do 2. serii.

To pierwsze podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. 

Konkurs w Predazzo miał sensacyjny przebieg. Po pierwszej serii prowadził Niemiec Philipp Raimun, który skoczył 102 metry. Wyprzedzał o punkt Francuza Valentina Fouberta oraz o 2,7 pkt Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (103,5 m).

Kacper Tomasiak, po skoku na 103 m, był czwarty ex aequo ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem (106 m), a ich strata do lidera wynosiła 2,8 pkt.

Dominujący w tym sezonie Słoweniec Domen Prevc zajmował po 1 serii dopiero ósmą pozycję (100 m), ze stratą pięciu punktów. W pierwszej dziesiątce nie było ani jednego Austriaka.

Kacper Tomasiak oddał fantastyczny skok w 2. serii (107 metrów!) i zdobył srebrny medal. Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Polak przed kamerami Eurosportu przyznał, że to najlepszy dzień w jego życiu, ale zaraz zastrzegł: Mam nadzieję, że w całym życiu zdarzą się jeszcze szczęśliwsze chwile.

Pochodzący z Bielska-Białej 19-letni skoczek podtrzymał medalową passę Polaków, trwającą od igrzysk w Vancouver w 2010 roku. W tej dyscyplinie sportu to 11. olimpijski krążek biało-czerwonych. To jednocześnie 24. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach.

Rozczarowanie Kamila Stocha

Do czołowej trzydziestki, niestety, nie awansowali 35. Paweł Wąsek (97,5 m) oraz 38. Kamil Stoch (100 m).

Zrobiłem dobrą robotę, bo oddałem najlepszy skok, lepszy niż w serii próbnej. Żałuję, że on wystarczył tylko na jedną serię, bo w moim odczuciu powinien mi dać drugą serię. Myślałem, że wylądowałem na tej przerywanej linii. Może lądowanie nie było idealne, ale nie było też tragiczne. Byłem pewny, że 100 m to solidna odległość - powiedział Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski.

Jak przyznał, w tym występie zabrakło mu przekonania. I pełnej swobody, pełnego gazu. Tego, czym się po prostu wygrywa zawody. Pierwszy wczorajszy skok mi pokazał, że ten potencjał we mnie jest. Wiem, że trzeba to przetrwać z podniesioną głową i wierzę, że duża skocznia będzie dla mnie bardziej owocna, przyjemniejsza; że tam będę mógł rozwinąć skrzydła - wyjaśnił Stoch.

Wyniki konkursu mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo

1. Philipp Raimund (Niemcy),  274,1 pkt (102,0 m/106,5 m)

2. Kacper Tomasiak (Polska), 270,7 (103,0/107,0)

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria), 266,0 (106,0/107,0)

3.  Ren Nikaido (Japonia),  266,0 (101,0/106,5)

5. Valentin Foubert (Francja), 263,3 (102,5/102,5)

6. Domen Prevc (Słowenia), 261,8 (100,0/105,0)

7. Stephan Embacher (Austria), 261,2 (100,5/105,5)

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia), 260,6 (100,5/104,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia), 259,8 (103,5/103,0)

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 259,6 (103,5/105,0)

...

35. Paweł Wąsek (Polska), 119,8 (97,5)

38. Kamil Stoch (Polska), 119,2 (100,0)