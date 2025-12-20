W wieku 60 lat zmarł Maciej Łasicki, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992) w wioślarstwie w czwórce ze sternikiem. W latach 1985-1995 Łasicki wywalczył 12 tytułów mistrza kraju. Informację o śmierci byłego zawodnika gdańskich klubów Stoczniowca i AZS AWFiS oraz trenera przekazał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

Warszawa 1992 r. Drużyna wioślarzy Wojciech Jankowski, Maciej Łasicki, Tomasz Tomiak, Jacek Streich, Michał Cieślak / Paweł Kopczyński / PAP

Maciej Łasicki zmarł w piątek, 19 grudnia.

Największy sukces na igrzyskach w Barcelonie

Znany polski wioślarz urodził się 12 października 1965 roku w Gdańsku. Reprezentował barwy miejscowych Stoczniowca (1981-1983) oraz AZS AWFiS (1983-1988). W tym ostatnim pracował również po skończeniu kariery jako szkoleniowiec.

Największy sukces odniósł na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, gdzie wywalczył brązowy medal w czwórce podwójnej ze sternikiem. W finałowym wyścigu Polacy musieli uznać wyższość tylko rywali z Rumunii i Niemiec.

Łasicki był szlakowym tej obsady, a razem z nim płynęli Jacek Streich, Wojciech Jankowski i Tomasz Tomiak oraz sternik Michał Cieślak. Młodszy o dwa lata Tomiak zmarł w sierpniu 2020 roku.

W takim samym składzie w 1991 roku w Wiedniu Biało-Czerwoni zdobyli także brązowy krążek mistrzostw świata w czwórce ze sternikiem oraz srebrny dwa lata później w czeskich Roudnicach-Racicach w czwórce bez sternika. W 1995 roku na MŚ w Tampere Polacy w czwórce bez sternika (Tomiaka zastąpił Piotr Basta) zajęli trzecią lokatę.

W latach 1985-1995 Łasicki wywalczył 12 tytułów mistrza kraju - w czwórce bez i ze sternikiem oraz dwójce i dwójce podwójnej.

Przerwana kariera Macieja Łasickiego

Jego karierę przedwcześnie zakończyła poważna kontuzja odniesiona tuż przed kolejnymi igrzyskami w Atlancie.

W styczniu 1996 roku podczas obozu przygotowawczego w Sierra Nevada w Hiszpanii, kiedy razem z Bastą wracał z marszobiegu w górach, spadł ze 100 metrów. Doznał ogólnych potłuczeń, a także skomplikowanego złamania lewej ręki. Pomimo kilku operacji nie odzyskał w niej pełnej sprawności i nie wrócił do dawnej formy.