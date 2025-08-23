Przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk już nie jest kawalerem. Siatkarz poślubił wczoraj swoją partnerkę - Katarzynę. Szpaler z flagami ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dla pary przygotowali kibice kędzierzyńskiego klubu, a na weselu bawiły się gwiazdy kadry - m.in. Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski.

Kamil Semeniuk podczas igrzysk olimpijskich / Xu Zijian/Xinhua News / East News

Kamil Semeniuk i jego partnerka Katarzyna wzięli ślub 22 sierpnia w kościele św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu. Szpaler z flagami na drodze ze świątyni dla młodej pary utworzyli kibice ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którą reprezentował Semeniuk. Nie byli jedyni - przed kościołem ustawili się też obecni na ceremonii siatkarze reprezentacji Polski, którzy nad przechodzącymi nowożeńcami odbijali piłki.

Ślub odbył się wczoraj, choć pierwotnie para planowała się pobrać rok wcześniej. Latem 2024 roku siatkarska kadra miała jednak przed sobą najważniejszy turniej czterolecia - igrzyska olimpijskie. Kamil Semeniuk i jego partnerka ostatecznie zdecydowali, że lepiej będzie skupić się najpierw na sportowym celu, a później w spokoju celebrować rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

W siatkówce sezonów bez ważnych imprez jednak nie ma, więc i teraz ślub nałożył się na przygotowania kadry do turnieju - mistrzostw świata. Trener Nikola Grbić pozwolił jednak nie tylko Semeniukowi, ale i jego kolegom z kadry na krótką przerwę od treningów i wspólną zabawę.

W mediach społecznościowych imprezę relacjonowali sami siatkarze - Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Norbert Huber czy niewystępujący już w kadrze Karol Kłos. Na zdjęciach widać też Mateusza Bieńka, Łukasza Kaczmarczyka, Wilfredo Leona, Bartłomieja Bołądzia, Jana Firleja i Marcina Janusza. Na imprezie byli też koledzy Semeniuka z klubu Sir Safety Perugia - Wassim Ben Tara i Ołeh Płotnycki.

Przerwa reprezentantów od zgrupowana nie jest jednak długa. Już dziś zawodnicy mają stawić się na popołudniowym treningu w Zakopanem. Pierwszy mecz na MŚ "Biało-Czerwoni" rozegrają 13 września. Ich rywalem będzie Rumunia. Wcześniej sprawdzą swoją formę w Memoriale im. Huberta Jerzego Wagnera. W turnieju oprócz Polaków zagrają Brazylijczycy, Argentyńczycy i Serbowie.