Sezon reprezentacyjny w siatkówce trwa. Biało-Czerwoni po wygraniu Ligi Narodów teraz trenują w Zakopanem i przygotowują się do mistrzostw świata, które we wrześniu zostaną rozegrane na Filipinach. Niebawem przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi rozpoczną kluby, w tym także wicemistrzowie Polski siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. Wśród kadrowiczów są dwaj nowi siatkarze tego zespołu – libero – Jakub Popiwczak i atakujący Bartłomiej Bołądź. "Nasi kadrowicze nie mają problemów zdrowotnych, a to z punktu widzenia klubu daje spokój, że w początek sezonu wejdziemy w pełnym składzie" – podkreśla w rozmowie z RMF FM prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran, z którym m.in. o zdrowi zawodników, ale także rozgrywaniu meczów Ligi Mistrzów w Sosnowcu, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

/ foto: Aluron CMC Warta Zawiercie/Facebook /

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy z prezesem Aluronu CMC Warty Zawiercie, Kryspinem Baranem

Tegoroczny sezon dla reprezentacji Polski siatkarzy jest jak na razie bardzo udany. Biało-Czerwoni w mocno zmieniony składzie wygrali Ligę Narodów. W tym sezonie kadrowym zabrakło kilku, można powiedzieć, etatowych reprezentantów, jak m.in. Pawła Zatorskiego, Grzegorza Łomacza czy Mateusza Bieńka. Ten ostatni jest właśnie zawodnikiem Aluronu CMC Warty Zawiercie i ten sezon reprezentacyjny postanowił odpuścić, by skupić się na wyleczeniu urazów. Z tej decyzji swojego zawodnika cieszy się prezes wicemistrzów Polski - Kryspin Baran.

Fakt, że Bartek Kwolek nie jest w kadrze, i Mateusz Bieniek zdecydował się wyleczyć, i Aaron Russell postanowił się wyleczyć. To z punktu widzenia klubu dobrze, bo tak normalnie to zawodnicy na emocjach, na swojej dumie narodowej jechali na kadrę i tam dawali z siebie wszystko, a leczenie to była funkcja klubowa. W związku z tym jest to jednak taka dorosłość w głowach zawodników, kiedy uznają, że muszą kiedyś odpocząć, muszą kiedyś się wyleczyć. I fakt, że akurat ci ważni zawodnicy u nas nie są na kadrze, a ci, którzy są, nie mają problemów zdrowotnych, tak jak Kuba Popiwczak czy Bartek Bołądź, jest okej. Z punktu widzenia klubu daje to dużo więcej spokoju, że w początek sezonu wejdziemy w pełnym składzie. W zdrowym składzie i nie będziemy musieli odliczać czasu, kiedy doleczymy poszczególnych zawodników, tak jak to było w ubiegłym sezonie - wyjaśnia Kryspin Baran prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W klubie z Zawiercia doszło do pewnych zmian w składzie przed nowym sezonem. Odchodzącego Karola Butryna zastąpił Bartłomiej Bołądź, a Luka Perrego na pozycji libero - reprezentant Polski Jakub Popiwczak, którego pozyskanie, jak zdradził Kryspin Baran prezes Aluronu, wcale nie było łatwe.

On nigdy jeszcze nie zmieniał klubu, więc te rozmowy były długie. Wiem, że w poprzednich latach w zasadzie co roku ktoś próbował go zachęcać, namawiać, proponować udział w innych projektach, więc z Kubą ewidentnie był najdłuższy proces. Obie strony szukały też uzasadnienia i sensu tego, co możemy wspólnie zrobić i na jaki okres. Wypracowaliśmy bardzo fajne stanowisko, które nas łączy. I myślę, że u nas Kuba może zrobić kolejny krok w swoim sportowym rozwoju - zaznacza Kryspin Baran.

Aluron znów będzie grał też w Sosnowcu

Aluron CMC Warta Zawiercie podobnie jak w poprzednim sezonie swoje mecze domowe w Lidze Mistrzów będzie rozgrywać w ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Pierwsze spotkanie w Arenie Sosnowiec odbędzie się na początku grudnia. Rywalem Jurajskich Rycerzy będzie wtedy Asseco Resovia Rzeszów.

Wynik z ubiegłego sezonu pozwala nam uczestniczyć w Lidze Mistrzów, a dostępność hali i otwartość jej zarządców do współpracy sprawiła, że nie braliśmy innej opcji pod uwagę. Ta nasza wspólna droga będzie kontynuowana, a mam nadzieję, że również dobra passa, bo w europejskich pucharach nie przegraliśmy w Sosnowcu jeszcze żadnego meczu - mówi prezes Kryspin Baran.

Wiele wskazuje też na to, że mecze w fazie Play-off Plus Ligi Aluron także będzie rozgrywał w Sosnowcu. Być może za kilka lat zespół z Zawiercia doczeka się jednak w swoim mieście hali, która będzie spełniała wszystkie wymogi i nie trzeba będzie na mecze w europejskich pucharach jeździć do Sosnowca.

Nowa pani prezydent, która od roku urzęduje w trakcie tych dwunastu miesięcy, pozyskała nowe tereny inwestycyjne właśnie na cele rekreacyjne, czyli nie tylko pod halę, ale też na szerszy kontekst takiej rekreacji miejskiej. Wiem, że na tym terenie ma być umiejscowiona hala. Trwają prace nad projektem, więc to nie są rzeczy, które powstają nawet z roku na rok. Natomiast o to, że docelowo powstanie hala w Zawierciu, jestem spokojny - przyznaje Kryspin Baran prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie i dodaje, że wszyscy w klubie także i kibice do wyjazdów do Sosnowca już się przyzwyczaili i tak rozwiązanie bardzo dobrze funkcjonuje.