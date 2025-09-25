"Pierwszorzędna siatkarska sensacja!", "Bajka się nie kończy! Siatkarze atakują medal, niesamowity zwrot akcji dodał Czechom skrzydeł", "Sensacyjny marsz siatkarzy nie kończy się, Czesi po odwróceniu losów półfinału MŚ" - tak czeskie portale informacyjne komentują zdumiewające zwycięstwo swojej reprezentacji nad Iranem (3:1) w ćwierćfinale mistrzostw świata.

Radość Czechów po awansie do półfinału mistrzostw świata / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

Zwycięstwo nad Iranem jest historycznym osiągnięciem dla czeskiej siatkówki. Do tej pory najlepszym rezultatem Czechów w MŚ było 10. miejsce w 2010 roku. Większe sukcesy były osiągane w czasach Czechosłowacji - reprezentacja tego kraju wywalczyła sześć medali MŚ, w tym złote w 1956 i 1966 roku.

Tylko Brazylia zdołała pokonać Czechów

Drużyna trenera Jiriego Novaka, zajmująca obecnie 18. lokatę światowym rankingu, w fazie grupowej pokonała po 3:0 Serbię i Chiny, natomiast uległa 0:3 Brazylii. Jednak wskutek porażki "Canarinhos" z Serbami 0:3, awansowali ich kosztem do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.

W 1/8 finału Czesi trafili na najlepszych w grupie A, uważanej za najsłabszą w MŚ, Tunezyjczyków i wygrali bez większych problemów 3:0. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, w której zespół z Afryki prowadził już 15:9.

Trudny początek starcia z Iranem

Radość Czechów po awansie do półfinału / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

W ćwierćfinale rywalem zespołu, który ma w składzie zawodników grających w polskich klubach, m.in. Lukasa Vasinę i Patrika Indrę, trafili na Iran. W pierwszej partii lepsi byli Persowie, ale w trzech kolejnych nie podlegała dyskusji dominacja drużyny z Europy, która po ostatnim punkcie rozpoczęła szaleńczą radość.

Ekscytacja udzieliła się też czeskim mediom. "Marsz czeskich siatkarzy przez mistrzostwa świata trwa dalej. Po zwycięstwie nad Iranem zagrają o medale" - donosi iRozhlas. "Bajka się nie kończy! Siatkarze atakują medal, niesamowity zwrot akcji pobudził zryw lidera" - przekonuje z kolei redakcja aktualne.cz i dodaje: "Czescy siatkarze są w półfinale mistrzostw świata. Pokonali Iran 3:1, sety 22:25, 27:25, 25:20, 25:21, i w weekend na Filipinach zagrają o medale. Czeka ich mecz z USA lub Bułgarią. W ataku czeski zespół prowadził Patrik Indra z 22 punktami oraz atakujący Lukas Vasina, który zdobył tylko o punkt mniej". "Pierwszorzędna siatkarska sensacja! Czesi pokonali Iran i są w półfinale mistrzostw świata" - pisze livesport.cz. Dziennikarze podkreślają, że awans do półfinału jest zupełnie niespodziewany i nasi sąsiedzi mają szansę na medale pierwszy raz od 1970 roku, kiedy kiedy to jeszcze występowali jako wspólny zespół Czechosłowacji.

Wideo youtube

Przeciwnika dla Czechów wyłoni zaplanowane na godz. 14 spotkanie USA - Bułgaria.

W środę do półfinałów awansowały już Polska i Włochy, które stworzą drugą parę na tym etapie rywalizacji. Oba mecze odbędą się w sobotę.