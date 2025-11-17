Z Bartłomiejem Drągowskim w bramce i m.in. z Pawłem Wszołkiem rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski wyjazdowy mecz eliminacji mistrzostw świata z Maltą. Początek spotkania w Ta' Qali o godz. 20.45.

Piłkarze reprezentacji Polski podczas treningu na Malcie. / Leszek Szymański / PAP

Po przymusowej pauzie za żółte kartki do składu wrócili obrońca Przemysław Wiśniewski oraz pomocnik Bartosz Slisz.

Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 163. Natomiast Piotr Zieliński rozegra 105. mecz w barwach narodowych.

W bramce tym razem zagra Bartłomiej Drągowski. W meczu z Holandią między słupkami stał Kamil Grabara.

Ankieta Jakim wynikiem zakończy się mecz Polski z Maltą? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jakim wynikiem zakończy się mecz Polski z Maltą? Polska wygra różnicą jednego gola 29% Polska wygra różnicą kilku bramek 57% Polska przegra 14%

głosów: 120

Skład Polski na mecz z Maltą:

Bartłomiej Drągowski - Paweł Wszołek, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan).

Na jedną kolejkę przed zakończeniem kwalifikacji kadra Jana Urbana, która w piątek zremisowała w Warszawie z Holandią 1:1, zgromadziła 14 punktów i traci trzy do "Pomarańczowych". Podopieczni Ronalda Koemana mają znacznie lepszy bilans bramkowy (plus 19 do plus 6), a w eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów.

Jest więc niemal przesądzone, że Holendrzy, którzy podejmą w poniedziałek ostatnią w tabeli Litwę, mogą już szykować się do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Natomiast biało-czerwoni będą walczyć o przepustki na mundial w marcowych barażach. Na razie jednak zmierzą się ze 166. w światowym rankingu Maltą.