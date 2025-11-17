"Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego premier mówi nieprawdę" – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, komentując słowa premiera o tym, że terapie onkologiczne nie są przesuwane na kolejny rok w związku z problemami finansowymi NFZ. Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że do takich sytuacji dochodzi. "Wydaje mi się, że to jest bardzo głupie, że premier w taki sposób mija się z prawdą" – ocenił współprzewodniczący Razem.

Nie chcę spekulować, czy to wynika z tego, że postanowił przyjąć taką bezczelną formę komunikacji, czy po prostu jest tak nieprawdziwie informowany przez swoje otoczenie - mówił polityk.

Zaznaczył, że dziura w NFZ to ponad 20-23 mld zł. Mamy odziedziczony ten problem, który przeniesie się na rok kolejny, bo kolejny budżet jest uchwalany znowu z dziurą (...). Co roku dzieje się to samo - ocenił.

"Jeżeli przegrywamy z rosyjskimi dywersantami, to mamy bardzo poważny problem"

Jeżeli przegrywamy z rosyjskimi dywersantami, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe - tak komentował potwierdzenie informacji o sabotażu na linii kolejowej Warszawa-Lublin gość RMF FM. Musimy poważnie porozmawiać o ochronie kontrwywiadowczej transportów wojskowych, linii kolejowych, (...) kluczowych zakładów przemysłowych w Polsce- zaznaczył.

Myślę, że to jest dokładnie ten moment, w którym powinniśmy spotkać się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i porozmawiać za zamkniętymi drzwiami o tym, co zrobić, żeby ochrona kontrwywiadowcza była w Polsce bardziej szczelna. Z taką propozycją Partia Razem wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby takie posiedzenie RBN odbyło się jak najszybciej - zaznaczył. Dodał, że partia wystąpi do prezydenta w tej sprawie jutro.

Jak Razem zagłosuje w sprawie Włodzimierza Czarzastego?

Nie jesteśmy zobowiązani, żeby w tym żonglerskim show brać udział (...). Nie widzę powodu, żeby to popierać - mówił o poparciu kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu Adrian Zandberg.

Na uwagę, że w przeszłości współpracował z Włodzimierzem Czarzastym, odpowiadał: Umówiliśmy się też na bardzo konkretny program. Dlaczego o tym mówię? Bo dla nas w Razem to jest ważne. Umówiliśmy się na program skrócenia kolejek do lekarzy i zwiększenia nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Natomiast obecny rząd, którego częścią jest marszałek Czarzasty, głodzi publiczną ochronę zdrowia, a kolejki do lekarzy rosną.

Precyzował, że konkretną decyzję w sprawie głosowania Razem podejmie koło partii.

Zandberg o Paulinie Matysiak: Ten etap się skończył

Ten etap już się zakończył. Pani posłanka tak naprawdę wybrała to, że jest od dłuższego czasu posłanką niezrzeszoną. My naszą decyzją po prostu ten status urealniliśmy - mówił o wykluczeniu Pauliny Matysiak z Razem Adrian Zandberg.

Proszony o wytłumaczenie, dlaczego posłanka musiała opuścić partię, odpowiadał: Razem jest rozdyskutowane, Razem jest partią demokratyczną, Razem podejmuje decyzje i je wykonuje. Jeżeli poseł albo posłanka uważa, że nie jest związany tymi demokratycznie podjętymi decyzjami, to faktycznie staje się posłem niezrzeszonym. To się wydarzyło.

Proszony o wskazanie chociaż dwóch sytuacji, przez które Paulina Matysiak zasłużyła na wyrzucenie, gość RMF FM mówił: Takich sytuacji było zdecydowanie więcej niż dwie. Wyjaśnił, że nie chodzi o współpracę z politykami PiS-u w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

