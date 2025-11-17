"Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego premier mówi nieprawdę" – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, komentując słowa premiera o tym, że terapie onkologiczne nie są przesuwane na kolejny rok w związku z problemami finansowymi NFZ. Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że do takich sytuacji dochodzi. "Wydaje mi się, że to jest bardzo głupie, że premier w taki sposób mija się z prawdą" – ocenił współprzewodniczący Razem.
Nie chcę spekulować, czy to wynika z tego, że postanowił przyjąć taką bezczelną formę komunikacji, czy po prostu jest tak nieprawdziwie informowany przez swoje otoczenie - mówił polityk.
Zaznaczył, że dziura w NFZ to ponad 20-23 mld zł. Mamy odziedziczony ten problem, który przeniesie się na rok kolejny, bo kolejny budżet jest uchwalany znowu z dziurą (...). Co roku dzieje się to samo - ocenił.
Jeżeli przegrywamy z rosyjskimi dywersantami, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe - tak komentował potwierdzenie informacji o sabotażu na linii kolejowej Warszawa-Lublin gość RMF FM. Musimy poważnie porozmawiać o ochronie kontrwywiadowczej transportów wojskowych, linii kolejowych, (...) kluczowych zakładów przemysłowych w Polsce- zaznaczył.
Myślę, że to jest dokładnie ten moment, w którym powinniśmy spotkać się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i porozmawiać za zamkniętymi drzwiami o tym, co zrobić, żeby ochrona kontrwywiadowcza była w Polsce bardziej szczelna. Z taką propozycją Partia Razem wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby takie posiedzenie RBN odbyło się jak najszybciej - zaznaczył. Dodał, że partia wystąpi do prezydenta w tej sprawie jutro.
Nie jesteśmy zobowiązani, żeby w tym żonglerskim show brać udział (...). Nie widzę powodu, żeby to popierać - mówił o poparciu kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu Adrian Zandberg.
Na uwagę, że w przeszłości współpracował z Włodzimierzem Czarzastym, odpowiadał: Umówiliśmy się też na bardzo konkretny program. Dlaczego o tym mówię? Bo dla nas w Razem to jest ważne. Umówiliśmy się na program skrócenia kolejek do lekarzy i zwiększenia nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Natomiast obecny rząd, którego częścią jest marszałek Czarzasty, głodzi publiczną ochronę zdrowia, a kolejki do lekarzy rosną.
Precyzował, że konkretną decyzję w sprawie głosowania Razem podejmie koło partii.
Ten etap już się zakończył. Pani posłanka tak naprawdę wybrała to, że jest od dłuższego czasu posłanką niezrzeszoną. My naszą decyzją po prostu ten status urealniliśmy - mówił o wykluczeniu Pauliny Matysiak z Razem Adrian Zandberg.
Proszony o wytłumaczenie, dlaczego posłanka musiała opuścić partię, odpowiadał: Razem jest rozdyskutowane, Razem jest partią demokratyczną, Razem podejmuje decyzje i je wykonuje. Jeżeli poseł albo posłanka uważa, że nie jest związany tymi demokratycznie podjętymi decyzjami, to faktycznie staje się posłem niezrzeszonym. To się wydarzyło.
Proszony o wskazanie chociaż dwóch sytuacji, przez które Paulina Matysiak zasłużyła na wyrzucenie, gość RMF FM mówił: Takich sytuacji było zdecydowanie więcej niż dwie. Wyjaśnił, że nie chodzi o współpracę z politykami PiS-u w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
