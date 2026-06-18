Ghana wygrała 1:0 z Panamą w meczu grupy L piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Toronto. W starciu grupy K na Estadio Azteca w stolicy Meksyku Kolumbia pokonała 3:1 Uzbekistan.

Ghana - Panama. Gol w doliczonym czasie

Reprezentacja Ghany po raz piąty bierze udział w mistrzostwach świata. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału. Drużyna prowadzona przez portugalskiego trenera Carlosa Queiroza jest oparta na piłkarzach występujących głównie w lidze angielskiej i francuskiej. Największą gwiazdą zespołu jest Antoine Semenyo, który w styczniu został wykupiony z Bournemouth przez Manchester City za 64 mln funtów.

Panama dopiero drugi raz awansowała na mundial. W 2018 roku w Rosji poniosła trzy porażki - z Belgią (0:3), Anglią (1:6) i Tunezją (1:2). Siedmiu obecnych kadrowiczów grało w tamtym turnieju. Wśród nich jest Amir Murillo, prawy obrońca Besiktasu Stambuł, który wcześniej występował m.in. w Olympique Marsylia i Anderlechcie Bruksela.

Panamczycy wcześnie mogli wyjść na prowadzenie, gdy Cecilio Waterman uderzył bez przyjęcia po dośrodkowaniu, lecz doskonale spisał się bramkarz Lawrence Ati Zigi. W 37. minucie dobrej sytuacji nie wykorzystał Jiovany Ramos, który strzelił nad poprzeczką. Piłkarze z Ghany byli apatyczni w pierwszej połowie. Pierwszy celny strzał oddali dopiero po przerwie.

Mecz ożywił się po 60. minucie. Christian Martinez z Panamy miał świetną okazję, ale z bliska trafił w boczną siatkę. Następnie Ghana przeprowadziła groźną akcję. Semenyo dośrodkował w pole karne. Andre Ayew już składał się do strzału, lecz w ostatniej chwili piłkę spod nóg wybił mu Ramos. Później panamski obrońca zdecydował się na uderzenie z dystansu.

Ghana miała kolejne szanse. Bramkarz Orlando Mosquera obronił strzał Semenyo, a Jonas Adjetey główkował po podaniu z rzutu wolnego.

W doliczonym czasie afrykańscy piłkarze przeprowadzili zabójczą kontrę. Brandon Thomas-Asante pobiegł lewym skrzydłem i podał w pole karne, a piłkę do bramki z bliska wbił Caleb Yirenkyi.

23 czerwca w drugiej kolejce fazy grupowej Panama zmierzy się z Chorwacją, natomiast Ghana zagra z Anglią.

Ghana - Panama 1:0 (0:0)

Bramka: Caleb Yirenkyi (90+5).

Żółte kartki: Ghana - Caleb Yirenkyi; Panama - Cesar Blackman, Carlos Harvey.

Sędzia: Glenn Nyberg (Szwecja). Widzów: 42 942.

Uzbekistan - Kolumbia

Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)

Bramki: dla Uzbekistanu - Abbosbek Fayzullaev (60); dla Kolumbii - Daniel Munoz (40), Luis Diaz (65), Jaminton Campaz (90+9).

Żółte kartki: Uzbekistan - Abdukodir Khusanov; Kolumbia - Johan Mojica.

Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Widzów: 80 824.

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