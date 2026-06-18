Ghana wygrała 1:0 z Panamą w meczu grupy L piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Toronto. W starciu grupy K na Estadio Azteca w stolicy Meksyku Kolumbia pokonała 3:1 Uzbekistan.

Uzbekistan musiał uznać wyższość Kolumbii / Isaac Esquivel / PAP/EPA

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Ghana - Panama. Gol w doliczonym czasie

Reprezentacja Ghany po raz piąty bierze udział w mistrzostwach świata. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału. Drużyna prowadzona przez portugalskiego trenera Carlosa Queiroza jest oparta na piłkarzach występujących głównie w lidze angielskiej i francuskiej. Największą gwiazdą zespołu jest Antoine Semenyo, który w styczniu został wykupiony z Bournemouth przez Manchester City za 64 mln funtów.

Panama dopiero drugi raz awansowała na mundial. W 2018 roku w Rosji poniosła trzy porażki - z Belgią (0:3), Anglią (1:6) i Tunezją (1:2). Siedmiu obecnych kadrowiczów grało w tamtym turnieju. Wśród nich jest Amir Murillo, prawy obrońca Besiktasu Stambuł, który wcześniej występował m.in. w Olympique Marsylia i Anderlechcie Bruksela.

Panamczycy wcześnie mogli wyjść na prowadzenie, gdy Cecilio Waterman uderzył bez przyjęcia po dośrodkowaniu, lecz doskonale spisał się bramkarz Lawrence Ati Zigi. W 37. minucie dobrej sytuacji nie wykorzystał Jiovany Ramos, który strzelił nad poprzeczką. Piłkarze z Ghany byli apatyczni w pierwszej połowie. Pierwszy celny strzał oddali dopiero po przerwie.