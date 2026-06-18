Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu we Francji. Jak przekazała agencja Reutera - powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli - zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, "cyfrowo" podpisali dokument.

Prezydent USA Donald Trump / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Trump podpisał porozumienie z Iranem

Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem - powiedział Trump dziennikarzom, gdy opuszczał pałac około godz. 1 w nocy. Żegnał się wówczas z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte. Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez Trumpa właśnie podczas kolacji w Wersalu.

Zarówno Trump, jak i irański prezydent Masoud Pezeshkian podpisali "cyfrowo" memorandum w języku angielskim i perskim - przekazała agencja Reutera, powołując się na urzędników USA i Iranu. Z kolei źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - cytowane przez Reutersa - oświadczyło, że porozumienie obowiązuje już od środy. Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy - oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei, cytowany przez dziennik "The New York Times".

Co z ceremonią w Szwajcarii?

Baghaei dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom natomiast nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum.

Założenia porozumienia

Zaprezentowane w środę przez Biały Dom porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.