Płomienie i gęste kłęby dymu widziano w Kapotni - dzielnicy Moskwy, gdzie znajduje się rafineria - relacjonował świadek agencji Reutera, co można zobaczyć na nagraniach w mediach społecznościowych. Mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, przekazał, że około 180 dronów zmierzających w stronę miasta zostało zestrzelonych. Z kolei Rosjanie zaatakowali rakietami ukraińską stolicę - Kijów.
"Kilka dronów zdołało dotrzeć do moskiewskiej rafinerii" - przekazał na Telegramie mer miasta Siergiej Sobianin. Oznacza to drugi ukraiński atak na to miejsce w ciągu tygodnia. Świadek - na którego powołała się agencja Reutera - relacjonował, że w rosyjskiej stolicy widać było płomienie i gęste kłęby dymu.