Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, temperatury powyżej normy. Tak według najnowszych prognoz sezonowych IMGW zapowiada się tegoroczne lato. Analizy oparte są m.in. o rozwój zjawiska El Nino i tzw. wskaźnik NAO.

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IMGW prognozuje, że tegoroczne lato będzie cieplejsze niż zwykle, z temperaturami powyżej normy wieloletniej.

Przewidywane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne, w tym silne i nawalne opady deszczu.

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Zgodnie z najnowszymi prognozami sezonowymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, latem temperatury mają utrzymywać się powyżej średniej wieloletniej. Jednak nie oznacza to, że nieprzerwana fala gorąca i rekordowe upały będą trwały przez całe wakacje.

Warto pamiętać, że prognozy sezonowe działają inaczej niż prognozy pogody, bo nie pokazują temperatury na konkretny dzień - mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Ich zadaniem jest określenie, czy dany miesiąc lub sezon ma większą szansę być cieplejszy, chłodniejszy albo bardziej wilgotny w porównaniu do normy klimatycznej, w tym przypadku trzydziestoletniej - dodaje.



Aktualne prognozy wskazują, że w wakacje temperatury będą znacznie wyższe i powinno być bardziej sucho niż w poprzednich latach.

El Nino rozdaje karty

Jak mówi Prasek, jednym z najważniejszych punktów, na których opierają się tegoroczne analizy, jest rozwój El Nino. To zjawisko związane z ociepleniem wód Pacyfiku, wpływające na globalną cyrkulację atmosferyczną.

Obecnie modele wskazują na rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. super El Nino , które podnosi globalne tło temperatury. Wpływ tego zjawiska na Europę jest pośredni.

Kluczowy jest wskaźnik NAO

W Polsce większe znaczenie na przebieg pogody ma wskaźnik NAO. Jak poinformowała rzeczniczka, wskaźnik NAO, czyli oscylacja północnoatlantycka, jest wskaźnikiem opisujący różnice ciśnień pomiędzy Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim. W jego fazie dodatniej do Europy częściej wpływa powietrze znad Atlantyku, co sprzyja bardziej dynamicznej i gwałtownej pogodzie, przechodzeniu frontów atmosferycznych. W fazie ujemnej częściej dochodzi do tzw. blokad wyżowych, które mogą sprzyjać długofalowym falom upałów.

Wskaźnik NAO jest bardzo zmienny, potrafi zmieniać swoją fazę co kilka dni lub tygodni. To on zdecyduje, czy tegoroczne lato będzie dynamiczne, czy będzie wiązało się z nieprzerwanym upałem - podkreśliła Prasek.

Ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami

Zgodnie z długoterminowymi prognozami IMGW, opady będą w normie lub poniżej normy, z czego wynika, że tegoroczne lato będzie suche. W związku z zapowiadaną dynamiczną pogodą, pojawią się także gwałtowne zjawiska, czyli nawalne i silne opady deszczu.



Rzeczniczka podkreśliła, że ze względu na trwającą suszę hydrologiczną od początku roku opadów nie było wiele, a przy tym były to zwykle opady o charakterze nawalnym. Jednocześnie woda nie jest w stanie infiltrować w głąb gleby, ponieważ grunt jest wysuszony. Wtedy dochodzi do tzw. spływu powierzchniowego, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie lokalnie pojawiają się podtopienia.



Przede wszystkim warto pamiętać, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem i średnia temperatura Ziemi wzrosła o jeden stopień, ocieplają się oceany - zauważyła rzeczniczka IMGW. Również w naszym regionie ocieplenia są już widoczne, a efektem globalnego ocieplenia jest duża dynamika atmosfery i coraz częstsze fale upałów. Zmiany klimatyczne wpływają na zdecydowanie większą gwałtowność pogody, co widoczne jest także w aktualnych prognozach na okres wakacyjny - dodała.