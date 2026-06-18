Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał nagrodę od organizacji branżowej Związku Polskie Mięso "za budowanie ciekawości słuchaczy wokół branży mięsnej". Doceniono materiały naszego dziennikarza dotyczące m.in. ptasiej grypy, w tym reportaże z ferm na północy Mazowsza, a także wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz z nagrodą / RMF FM

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Nagrody wręczono w ramach Kongresu z okazji Światowego Dnia Mięsa. Związek Polskie Mięso jest jego głównym organizatorem.

Dziękuję za tę nagrodę przedstawicielom branży mięsnej. Oni są źródłem pewnej i sprawdzonej informacji, ważnej dla słuchaczy Radia RMF FM oraz Radia RMF24, ile kosztować będą produkty mięsne, jaki wpływ będą miały na to zjawiska międzynarodowe, jak choćby napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Problemy branży mięsnej takie jak ptasia grypa, ASF czy unijne restrykcje są dla nas ważne, bo przedstawiciele tej branży to nasi słuchacze. Na naszej antenie jest miejsce na materiały o sytuacji różnych grup zawodowych: od górników, przez sadowników, nauczycieli, kierowców zawodowych i także między innymi przedstawicieli właśnie branży mięsnej - mówił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz po odebraniu nagrody.

Coraz więcej wytycznych towarzystw naukowych wskazuje, że jedzenie mięsa, oczywiście w umiarkowanej ilości, wpływa korzystnie na zdrowie i jest ważnym elementem stylu życia. Na znaczenie jedzenia mięsa czerwonego zwracają uwagę choćby ostatnie wytyczne amerykańskie, czyli przygotowana za oceanem piramida żywności, która wywołała wiele emocji. Na to też zwracam uwagę jako dziennikarz, który zajmuje się profilaktyką i systemem ochrony zdrowia - dodał.

Wśród wyróżnionych są też m.in. Główny Lekarz Weterynarii oraz Agencja Modernizacji i restrukturyzacji Rolnictwa.

Dziękuję za doskonałą współpracę z Radiem RMF FM i redaktorem Michałem Dobrołowiczem, który w atrakcyjnej, dynamicznej i przy tym zawsze poprawnej merytorycznie formie i treści podejmuje ważne tematy dla branży mięsnej - mówił prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.

Branża stoi dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami: od bezpieczeństwa żywnościowego i zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej, przez kwestie eksportu, energii i cyberbezpieczeństwa, po transformację środowiskową i zmieniające się oczekiwania konsumentów. Takie wydarzenia pozwalają nie tylko diagnozować problemy, ale przede wszystkim wspólnie szukać praktycznych rozwiązań. Polska ma potencjał, aby być jednym z najważniejszych eksporterów żywności w Europie. Ale żeby ten potencjał wykorzystać, potrzebujemy stabilnych warunków prowadzenia działalności, przewidywalnej polityki unijnej oraz silnego partnerstwa między branżą a państwem - podkreślał.