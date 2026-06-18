Chorwacja od lat przyciąga miliony turystów spragnionych słońca i szumu fal Adriatyku. Choć tamtejsza linia brzegowa kojarzy się głównie ze skałami i żwirem, miłośnicy miękkiego piasku również znajdą coś dla siebie. W nadchodzącym sezonie dotarcie do tych wyjątkowych zakątków ułatwi, powracające po roku na tory, bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski.

Chorwacja. Plaża w miejscowości Lopar na wyspie Rab (fot. Shutterstock)

W Chorwacji dominują skaliste plaże, ale miłośnicy piasku też znajdą coś dla siebie.

Rajska Plaża na wyspie Rab to jedna z najdłuższych piaszczystych plaż w kraju.

Pociąg z Polski do chorwackiej Rijeki rusza już 26 czerwca 2026 r.

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Gdzie szukać piaszczystych plaż w Chorwacji?

Chorwackie wybrzeże (wliczając około 1200 wysp i wysepek) ma około 6000 kilometrów długości. Znaczna jego część to jednak żwir lub skały. Naturalne piaszczyste plaże nie są w tym kraju powszechne. Zwykle są stosunkowo niewielkie, tworząc wąskie pasma pośród kamieni. Większe piaszczyste wybrzeża bywają usypywane sztucznie.

Szczególnie skalisty jest region Istrii (na północy kraju). Nieliczne w tamtych rejonach piaszczyste plaże w sezonie bywają mocno zatłoczone. Miejsca takie jak Zambratija koło Umagu, Koversada w pobliżu Vrsaru czy Bijeca i wyspa Levan niedaleko Medulina oferują piasek, ale nie należy oczekiwać tam szerokich, ogromnych połaci.

Rajska Plaża i rajski klimat na chorwackich wyspach

Za jedną z najpiękniejszych i najdłuższych plaż piaszczystych w Chorwacji uważana jest Rajska Plaża (Plaża Rajska) w miejscowości Lopar na wyspie Rab. Oferuje ona około 1,5 kilometra miękkiego piasku z łagodnym zejściem do morza. Dostępna w pobliżu baza noclegowa sprawia, że w szczycie sezonu miejsce to tętni życiem.

Szanse na znalezienie piasku rosną w miarę przemieszczania się na południe kraju. Na wyspie Krk warto odwiedzić plaże Meline, Komoriška oraz Čižići. Z kolei wyspa Dugi Otok skrywa słynną plażę Sakarun. Ma ona około 800 metrów długości, a jasny piasek, turkusowa woda i otaczający las sosnowy tworzą tam rajską atmosferę. Łagodnie opadające dno czyni ją idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi.

W Dalmacji piasek spotkamy m.in. w Splicie, Dubrowniku, Ninie, Omišu i Makarskiej, a także w urokliwych zatoczkach na wyspach Brač, Hvar, Vis, Pag czy Mljet.

Bezpośredni pociąg z Polski nad Adriatyk powraca w 2026 roku

Planowanie urlopu ułatwi powrót popularnego połączenia kolejowego z Polski do chorwackiej Rijeki (skład rusza z Warszawy, jedzie m.in. przez Katowice). Adriatic Express pierwszy kurs w tym roku odbędzie w piątek 26 czerwca. Pociąg będzie kursował do końca sierpnia aż sześć razy w tygodniu.

Trasa pociągu do stacji docelowej wiedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością w tym roku jest wagon do słoweńskiego Kopru. Zostanie on odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Decyzja o uruchomieniu tego połączenia również w tym roku zapadła w odpowiedzi na duże zainteresowanie podróżnych. W zeszłym sezonie wakacyjnym z tej trasy skorzystało aż 9,3 tys. osób. Bezpośredni skład pozwoli dotrzeć nad adriatyckie wybrzeże komfortowo, bez przesiadek i długiej jazdy autem.