Chwile grozy na terenie oddziału Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić.

Jaguar, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

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Jaguar pojawił się w pobliżu biblioteki uniwersytetu w Leticii. Ewakuowano kilka sąsiednich budynków. Wezwano funkcjonariuszy formacji bezpieczeństwa specjalizujących się w odławianiu dzikich zwierząt.

Zwierzę udało się odłowić. Drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy.

W krótkim oświadczeniu sprecyzowano, że akcja unieszkodliwienia jaguara udała się po oddaniu do niego strzału z dawką substancji usypiającej. Potem zwierzę zostało przebadane przez lekarza weterynarii. To dorosły osobnik ważący około 110 kg. Jaguar musi być leczony, gdyż ma infekcję jednej z łap.

Informację o tym zdarzeniu podał m.in. prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Pochwalił osoby prowadzące akcję odłowienia jaguara. Z ironią dodał, że dzikie zwierzę weszło na teren uniwersytetu, aby bronić publicznego szkolnictwa wyższego.