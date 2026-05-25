Do 4 czerwca mają potrwać prace naprawcze na estakadzie w centrum Chorzowa, którą przebiega droga krajowa nr 79. Roboty mają umożliwić czasowe i ograniczone użytkowanie obiektu. W kolejnych dniach planowane jest stopniowe przywracanie ruchu pojazdów, w tym komunikacji miejskiej pod estakadą.

Chorzów: Prace naprawcze na estakadzie DK79 potrwają do 4 czerwca – harmonogram przywracania ruchu / Marzena Bugała-Astaszow/Polska Press / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Estakada, mająca około 50 lat, została zamknięta 2 czerwca ubiegłego roku po otrzymaniu ekspertyzy wskazującej na jej fatalny stan techniczny i ryzyko katastrofy. W kwietniu tego roku miasto przedstawiło uzupełniającą ekspertyzę, według której obiekt jest w stanie przedawaryjnym, ale może być użytkowany w bardzo ograniczonym zakresie przez maksymalnie pięć lat.

Na podstawie nowych ustaleń, 20 maja przywrócono ruch samochodów pod fragmentem estakady przy rynku, na odcinku od ul. Powstańców do ul. Kościuszki. Udostępniono także chodnik dla pieszych, a na tym samym odcinku dopuszczono ruch tramwajów, choć nie został on jeszcze wznowiony.

Obecnie trwają jeszcze prace nad ul. Pocztową i Jana Faski. Po ich zakończeniu również tam ma zostać przywrócony ruch samochodów i tramwajów. Wcześniej pieszym udostępniono przejścia pod estakadą w rejonie rynku, w ciągu ul. Krakusa i Wolności.

Zgodnie z harmonogramem, roboty naprawcze rozpoczęły się 5 maja i potrwają do 4 czerwca. Miasto planuje wznowienie ruchu kołowego pod estakadą 8 czerwca, a dzień później - ruchu autobusów i tramwajów (zgodnie z harmonogramem ZTM).

Jakie warunki postawili eksperci?

Ekspertyza, przygotowana przez firmę GF-Mosty, powstała na zlecenie miasta po decyzji inspekcji budowlanej. Jej autor, Grzegorz Frej, podkreślał w trakcie prezentacji, że przed przywróceniem ruchu należałoby przeprowadzić prace remontowe, m.in. udrożnić kanalizację, poprawić dylatację i bariery oraz wdrożyć monitoringu stanu obiektu.

Warunki użytkowania estakady są ściśle określone: dopuszczony będzie ruch samochodów do 3,5 tony tylko jednym pasem w każdą stronę oraz ruch tramwajów - z zastrzeżeniem, że na estakadzie może znajdować się jednocześnie tylko jeden pojazd. Ruch samochodowy i pieszy pod estakadą również zostanie przywrócony. Stan obiektu ma być analizowany co roku.

Planowano rozbiórkę, ale...

Po zamknięciu estakady w 2025 roku miasto rozważało jej rozbiórkę, jednak dotąd nie powstały plany alternatywnego połączenia ani nowego przebiegu DK 79. Ruch, który wcześniej wynosił ok. 45 tys. pojazdów dziennie, został przeniesiony na lokalne drogi, nieprzystosowane do takiego obciążenia.

Dwukrotnie unieważniono przetarg na koncepcję przebudowy układu drogowego w rejonie rynku - za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, za drugim jedyna została odrzucona.