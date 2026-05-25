46 proc. badanych dobrze, a 42 proc. źle - tak pracę prezydenta Karola Nawrockiego ocenili Polacy, którzy wzięli udział w sondażu CBOS. Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 33 proc. respondentów, a negatywnie 49 proc. O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się natomiast 37 proc. Niezadowolenie wyraża z kolei 38 proc. badanych.

Według najnowszego sondażu CBOS, jeśli chodzi o recenzję działań Sejmu, wzrósł odsetek ocen krytycznych.

Nieznacznie pogorszyła się ocena pracy Senatu, lecz mieści się to w granicach błędu statystycznego.

Opinie na temat działań prezydenta są podzielone i tu układ ocen gruntownie się nie zmienił.

Jak podkreśla CBOS, w maju - w porównaniu z kwietniem - notowania parlamentu nieco spadły, przy czym zmiana ta dotyczy przede wszystkim Sejmu. Natomiast oceny działalności prezydenta Karola Nawrockiego pozostały prawie na takim samym poziomie, co miesiąc wcześniej.

Jak Polacy oceniają pracę Sejmu i Senatu?

W maju działalność Sejmu pozytywnie oceniło 33 proc. (spadek o 4 punkty procentowe od kwietnia), a negatywnie - 49 proc. (wzrost o jeden punkt procentowy). 18 proc. nie miało zdania. To wzrost o 3 punkty procentowe. Tym samym po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi.

O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się 37 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt procentowy), natomiast niezadowolenie wyraża 38 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe). 25 proc. nie miało zdania (spadek o jeden punkt procentowy). Pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego - zauważył CBOS.

Recenzja działań Karola Nawrockiego

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt), a źle 42 proc. (spadek o 2 punkty procentowe).

W porównaniu z ubiegłym miesiącem układ ocen zasadniczo się nie zmienił - podobnie jak w kwietniu opinie na temat działalności głowy państwa pozostają bardzo podzielone, do 4 punktów wzrosła przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi - podkreśla CBOS. 12 proc. nie miało zdania. To wzrost o jeden punkt procentowy.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).