46 proc. badanych dobrze, a 42 proc. źle - tak pracę prezydenta Karola Nawrockiego ocenili Polacy, którzy wzięli udział w sondażu CBOS. Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 33 proc. respondentów, a negatywnie 49 proc. O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się natomiast 37 proc. Niezadowolenie wyraża z kolei 38 proc. badanych.
- Według najnowszego sondażu CBOS, jeśli chodzi o recenzję działań Sejmu, wzrósł odsetek ocen krytycznych.
- Nieznacznie pogorszyła się ocena pracy Senatu, lecz mieści się to w granicach błędu statystycznego.
- Opinie na temat działań prezydenta są podzielone i tu układ ocen gruntownie się nie zmienił.
Jak podkreśla CBOS, w maju - w porównaniu z kwietniem - notowania parlamentu nieco spadły, przy czym zmiana ta dotyczy przede wszystkim Sejmu. Natomiast oceny działalności prezydenta Karola Nawrockiego pozostały prawie na takim samym poziomie, co miesiąc wcześniej.
W maju działalność Sejmu pozytywnie oceniło 33 proc. (spadek o 4 punkty procentowe od kwietnia), a negatywnie - 49 proc. (wzrost o jeden punkt procentowy). 18 proc. nie miało zdania. To wzrost o 3 punkty procentowe. Tym samym po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi.
O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się 37 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt procentowy), natomiast niezadowolenie wyraża 38 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe). 25 proc. nie miało zdania (spadek o jeden punkt procentowy). Pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego - zauważył CBOS.
Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt), a źle 42 proc. (spadek o 2 punkty procentowe).
W porównaniu z ubiegłym miesiącem układ ocen zasadniczo się nie zmienił - podobnie jak w kwietniu opinie na temat działalności głowy państwa pozostają bardzo podzielone, do 4 punktów wzrosła przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi - podkreśla CBOS. 12 proc. nie miało zdania. To wzrost o jeden punkt procentowy.
Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).
Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).