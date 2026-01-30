Do gry po zimowej przerwie wraca piłkarska Ekstraklasa. W ostatnich tygodniach nasze kluby zdecydowały się na transfery piłkarzy, którzy w ostatnich latach grali w ligach zagranicznych. Na krajowe podwórko wracają m.in. Bartłomiej Drągowski, Paweł Dawidowicz, Przemysław Wiśniewski czy Mariusz Stępiński.
Karol Angielski (AEK Larnaka - Pogoń Szczecin)
Karol Angielski w sezonie 2021/2022 w barwach Radomiaka był jednym z najlepszych strzelców Ekstraklasy. Zdobył 18 bramek. O dwie mniej od króla strzelców - Iviego Lopeza.
Napastnik postanowił spróbować sił zagranicą. Występował kolejno w tureckim Sivassporze, grackim Atromitosie Ateny, a latem 2024 roku trafił do Larnaki. Trudno mówić o wielkich liczbach. Dla Sivassporu strzelił 1 gola, dla Atromitosu 11, a dla AEK-u 13. Jesienią rozegrał dla cypryjskiego klubu 23 spotkania i zdobył 5 bramek. Jedną z nich przeciwko Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy. Już w Lidze Konferencji zapewnił swojej drużynie zwycięstwo w meczu ze Shkendiją Tetowo. Dzięki temu cypryjski klub awansował bezpośrednio do 1/8 finału.
