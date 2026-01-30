Troje dzieci jest pod opieką ratowników medycznych w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Rychwał w Wielkopolsce. W piątek ok. godz. 14:00 zderzyły się tam trzy pojazdy - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad. Jak podała straż pożarna w Koninie, w wypadku uczestniczyła ciężarówka, bus przewożący dzieci, a także osobówka.

Rychwał. Ciężarówka zderzyła się z busem i osobówką / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie / Państwowa Straż Pożarna

Wypadek na dk nr 25

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do konińskich strażaków o godz. 14:08. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Rychwał w Wielkopolsce. To odcinek trasy Kalisz-Konin.

"Doszło (tam) do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, który przewoził dzieci oraz samochodu osobowego" - napisała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w komunikacie na Facebooku.

Busem podróżowało łącznie 12 osób: 10 dzieci, opiekun i kierowca pojazdu. Troje dzieci jest pod opieką ratowników medycznych - przekazała konińska straż pożarna w rozmowie z RMF24.pl.

Rychwał. Wypadek na dk nr 25 / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie / Państwowa Straż Pożarna

Utrudnienia na trasie Kalisz-Konin

Droga została zablokowana. Kierowcy planujący przejazd trasą powinni zwrócić uwagę na objazdy i informacje drogowe.

Służby zaapelują o zachowanie ostrożności na drogach. To szczególnie istotne zimą, kiedy śliskie drogi, gorsza widoczność i niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą zwiększać ryzyko wypadku. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.